Dodatkowo to przecież na tym obiekcie nasi skoczkowie sięgnęli po pierwsze i jak na razie jedyne w historii drużynowe mistrzostwo świata. Biało-Czerwoni wówczas w składzie mieli oczywiście Dawida Kubackiego, którego w tym roku w Lahti nie zobaczymy. Były mistrz świata ze skoczni normalnej dostał od Thomasa Thurnbichlera czas na odświeżenie głowy i odpoczynek od skoków po tym, jak słabo zaprezentował się na skoczni do lotów narciarskich w Oberstdorfie, choć skoczek się z tą decyzją nie zgadzał.

Sensacja! Kraft nie wszedł do drugiej serii

Za Kubackiego do Lahti poleciał Maciej Kot. Oprócz niego w kadrze znaleźli się oczywiście: Kamil Stoch, Aleksander Zniszczoł oraz Piotr Żyła. Do rywalizacji wrócił także Paweł Wąsek. Cała piątka przeszła przez kwalifikacje, a Zniszczoł zajął w nich bardzo obiecujące szóste miejsce. Taki występ musiał budzić nadzieje na najlepszy sezon w tym sezonie zarówno dla Zniszczoła, jak i całej polskiej reprezentacji. Lahti ma jednak to do siebie, że często figle lubi tam płatać wiatr.