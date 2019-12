Sprawdziły się obawy co do stanu zdrowia Thomasa Aasena Markenga. Norweg w wyniku kontuzji po upadku w niedzielnym konkursie w Klingenthal nie wystąpi już w tym sezonie w Pucharze Świata. Uszkodził kolano.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polacy wygrywają konkurs drużynowy w Klingenthalu! Wideo © 2019 Associated Press

Niedzielne zawody w Klingenthal okazały się pechowe dla reprezentanta Norwegii Thomasa Aasena Markenga. 19-latek nie zdołał ustać skoku na odległość 131 metrów, przewrócił się i przez dłuższą chwilę nie podnosił się z zeskoku.

Reklama

Wyniesiony na noszach przez służby medyczne, skarżył się na ból w lewym kolanie. Badania, które wykonano jeszcze w Niemczech wykluczyły natomiast wszelkie złamania. Kolejnym przystankiem miał być rezonans magnetyczny kolana po przylocie do Norwegii.

We wtorkowe przedpołudnie pojawiła się przykra informacja, że aktualny mistrz świata juniorów ma uszkodzoną łękotkę oraz zerwane więzadła krzyżowe. Ta kontuzja wykluczy go z rywalizacji do końca sezonu. Nastolatka czeka teraz operacja oraz długa rehabilitacja.

AB