Dramat Stocha w Zakopanem, potem walka Polaków. Tomasiak znów blisko czołówki

Po 74. Turnieju Czterech Skoczni rywalizacja w Pucharze Świata przeniosła się do Polski, a dokładniej na Wielką Krokiew w Zakopanem. Polscy kibice już w sobotę mieli wiele powodów do radości, gdyż w konkursie duetów "Biało-Czerwoni" w składzie Kacper Tomasiak i Dawid Kubacki zajęli bardzo wysokie 3. miejsce. Obaj bardzo dobrą formę potwierdzili także w poprzedzającej niedzielne zmagania indywidualne serii próbnej, bowiem uplasowali się odpowiednio na 4. i 5. miejscu.

W pierwszej serii oglądać mogliśmy pięciu z naszych reprezentantów. Wspomnianą z konkursu duetów parę, Pawła Wąska, Macieja Kota oraz kończącego po tym sezonie karierę Kamila Stocha. Jako pierwszy na starcie pojawił się jednak Kubacki. Doświadczony zawodnik poleciał 122,5 metra, co uplasowało go na 13. miejscu. Taki wynik niemal z miejsca wyeliminował go z drugiej serii.

Następnie na belce startowej zameldował się Paweł Wąsek. Nasz najlepszy zawodnik poprzedniej kampanii PŚ zdecydowanie poprawił się względem serii próbnej i poleciał 129 metrów, dzięki czemu po skokach 25 skoczków zajmował 3. miejsce i był pewny miejsca w czołowej "30".

Po chwili w powietrzu był już Maciej Kot. 34-latek uzyskał 124,5 metra, co w przeliczeniu z notami sędziów oraz punktami za wiatr spowodowało zajęcie 8. miejsca. Tym samym był pierwszym oczekującym na awans do drugiej serii. Na szczęście dla naszego zawodnika po chwili był już pewny pucharowych punktów.

Dramat Kamila Stocha, potem taka próba Tomasiaka

Z 36 numerem startowym na starcie pojawił się Kamil Stoch. Nasz wielki mistrz w jednej ze swoich ostatnich prób w karierze na Wielkiej Krokwi w trudnych warunkach poleciał zaledwie 119,5 metra. Taka odległość w połączeniu z punktami za wiatr oraz notami sędziowskimi uplasował go dopiero na 27. pozycji. Taki wynik oznaczał, że nie zdobędzie kolejnych punktów.

Jako ostatni z "Biało-Czerwonych" w pierwszej serii wystąpił Kacper Tomasiak. Lider naszej kadry trafił na dość trudne warunki i skoczył 126,5 metra, co pozwoliło mu zajmować 8. lokatę. Wówczas stało się jasnym, że najlepszym z "Biało-Czerwonych" po pierwszej serii będzie Paweł Wąsek.

Liderem na półmetku konkursu był Jan Hoerl, który uzyskał 144,5 metra. Drugi był Anze Lanisek, a podium uzupełniał Manuel Fettner. Zaskakujące może być miejsce Domena Prevca. Dominator aktualnego sezonu zajmował dopiero 12. pozycję.

Trudne warunki w Zakopanem, Polacy nie dali rady

Druga seria rozpoczęła się w wyśmienitym stylu, gdyż dwóch pierwszych zawodników na starcie osiągnęło rozmiar skoczni. 140 metrów uzyskał Johann Andre Forfang, a 141,5 metra Valentin Foubert. Takie wyniki znacznie rozbudziły apetyty kibiców na podobne skoki naszych reprezentantów.

Okazję jako pierwszy miał Maciej Kot. Zajmujący po pierwszym skoku 20. lokatę poleciał 127,5 metra, przez co po swoim skoku zajmował dopiero 7. miejsce. Pozostało liczyć, że lepiej spiszą się pozostali z podopiecznych Macieja Maciusiaka.

W międzyczasie swoją próbę oddał także wspomniany już Domen Prevc. Lider Pucharu Świata miał w powietrzu wiele problemów. Skoczył 113,5 metra i spadł daleko do trzeciej dziesiątki.

Chwilę później walkę o czołowe miejsca zaczął Kacper Tomasiak. 18-latek trafił na podobne warunki względem pierwszej serii i poleciał 121 metrów. Tym samym zajmował 6. miejsce. Fanów nie zachwycił także Wąsek. Zaledwie 109,5 metra i spadek na 16. lokatę.

Finalnie najlepszy okazał się Anze Lanisek. Drugie miejsce przypadło prowadzącemu po pierwszej serii Janowi Hoerlowi. Trzecią lokatę zajął natomiast Manuel Fettner.

Wyniki konkursu indywidualnego z Zakopanem:

1. Anze Lanisek - 138 i 137 m, 278.1 pkt

2. Jan Hoerl - 144,5 i 125,5 m, 264.8 pkt

3. Manuel Fettner - 135,5 i 135 m, 262.7 pkt

11. Kacper Tomasiak - 126,5 i 121 m, 228.7 pkt

18. Maciej Kot - 124,5 i 127,5 m, 221.4 pkt

23. Paweł Wąsek - 129 i 109,5 m, 212.1 pkt

36. Dawid Kubacki - 122,5 m, 99.4 pkt

42. Kamil Stoch - 119,5 m, 96.3 pkt

