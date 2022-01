Załamania formy skoczków zastało red. Stanowskiego w szpitalu. Pomimo tego popularny w świecie polskich skoków pan Andrzej cały czas jest na bieżąco z wydarzeniami.

Stanowski: Kojonkoski na ratunek Stocha i spółki

- Wielkim błędem było wystawienie Kamila Stocha do kwalifikacji do konkursu w Innsbrucku, po tym, jak nie kwalifikował się do wcześniejszych zawodów. To go dobiło psychicznie, po niepowodzeni u mówił, że z trudem powstrzymuje łzy i krwawi mu serce. Gdyby mu oszczędzono tego wstrząsu, łatwiej by było Kamilowi odzyskać równowagę - dodaje red. Stanowski.

Reklama

CZYTAJ TEŻ: Różowa farba PZN-u nie przykryła kryzysu skoczków



Doświadczony ekspert w dziedzinie skoków nie ma wątpliwości, że PZN powinien sprowadzić fachowca do ratowania sytuacji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jan Winkiel o sytuacji polskich skoczków: Nie ma już czasu na rewolucję. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport



- PZN natychmiast powinien dzwonić po Kojonkoskiego. To fachowiec najwyższej klasy. Jeśli wyraziłby chęć pomocy naszym skoczkom, to nie zastanawiałbym się ani chwili. Kojonkoski wyciągnąłby Kamila z kłopotów, tak jak przed laty Hannu Lepistoe pomagała Adamowi Małyszowi, a sprowadzano go również w styczniu - przypomina Andrzej Stanowski.

Stanowski: Drugą opcją jest Piotr Fijas

Według niego drugą opcją jest Piotr Fijas.

- On zawsze był w sztabie od czarnej roboty, treningu technicznego przy Tajnerze i Kruczku. Zawodnicy bardzo go szanowali. Piotr nie jest wcale taki stary - doradza Stanowski.

Na razie nie wiadomo, kto ma trenować Stocha po jego powrocie do Polski. Oficjalna wersja głosi, że trzykrotny mistrz olimpijski ma odpocząć od skakania i trenować razem z całą kadrą, po jej powrocie z Austrii.

CZYTAJ TEŻ: Simon Ammann komentuje problemy Kamila Stocha



- Kamil powinien mieć indywidualnego trenera. To jedyne wyjście! Gdy kilka lat temu związek chciał mu takiego znaleźć, Stoch odpowiedział, że on woli pracować z grupą. Nie chciał być odizolowany. Natomiast teraz, niespełna miesiąc przed igrzyskami, trzeba ratować, co się da - uważa pan Andrzej.

Nawet dyrektor Adam Małysz wczoraj na antenie TVP Sport powiedział pod adresem Kamila Stocha:

- Skoki to jest sport indywidualny. W nich trzeba być trochę egoistą. Oczywiście, gdy cała grupa dobrze skacze, człowiek się cieszy, ale najbardziej trzeba patrzyć na swój interes - podkreślał Orzeł z Wisły.

Michał Białoński, Interia