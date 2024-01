Dramat słoweńskiej gwiazdy. Wielki rywal Kubackiego wypada z gry tuż przed MŚ

Fatalne informacje dotarły ze Słowenii. Przygotowujący się do startu w mistrzostwach świata w lotach narciarskich Anże Lanisek doznał poważnej kontuzji kolana i czekają go przynajmniej dwa miesiące przerwy od skakania. To oznacza, że nie zobaczymy go na skoczni w Kulm, gdzie rozgrywane będą mistrzostwa, a z dużym prawdopodobieństwem można założyć także, że to dla słoweńskiej gwiazdy w ogóle koniec obecnego sezonu.