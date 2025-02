Jolanta Habdas zmarła 1 stycznia w wieku 61 lat, a o jej śmierci w mediach społecznościowych poinformował syn, Jan . Młody skoczek niecałe dwa tygodnie później wystąpił na mistrzostwach Polski, w których zajął 24. miejsce. "Nie ukrywam, że nie było to łatwe. Uważałem, że moim obowiązkiem jest start w tamtych zawodach" - przyznał teraz w rozmowie ze Sport.pl.

21-latek, który w 2023 roku podczas mistrzostw świata juniorów w Whistler sięgnął po brąz indywidualnie i srebro w drużynie wyznał, że jego mama już od pewnego czasu chorowała. Mimo to on nie zakładał czarnego scenariusza. Reklama

"Ja zawsze byłem optymistą, nawet nie przyszło mi do głowy, że to się tak skończy. Prawda jest taka, że choćby człowiek chciał się przygotować, to na coś takiego nigdy nie będzie gotowy. Ciągnęło się to wszystko za mną jakiś czas" - powiedział.

Jeżeli powiedziałbym, że radzę sobie, to trochę bym skłamał. Nie ukrywam, że szukam sposobu, jak sobie z tym radzić. I nie wiem, szczerze mówiąc, co mam powiedzieć. To jest bardzo ciężka sytuacja ~ dodał.

Skoki narciarskie. Jan Habdas bez formy. Ma poważny problem

Podczas rozmowy poruszono też kwestię dyspozycji Habdasa, który w tym sezonie nie błyszczy formą . Zawodnik, który jeszcze w sezonie 2022/2023 trzykrotnie punktował w Pucharze Śwata, w bieżącej kampanii jest daleko poza czołówką.

Habdasa nie oglądamy nie tylko w PŚ, ale też w Pucharze Kontynentalnym. Próbował swoich sił w FIS Cup, jednak bez powodzenia - w Kanderstagu był 42., a ostatnio w Szczyrku dwukrotnie plasował się w piątej dziesiątce.

"Sportowo zmagam się z pewnym problemem, który do mnie cały czas wraca. Moja dyspozycja jest bardzo niska, dlatego skupiam się na treningu, żeby chociaż trochę się podciągnąć. Trochę to ostatnio zrobiłem, ale ciągle nie jestem na poziomie, który mnie satysfakcjonuje i który by mnie upoważniał do jakichś większych startów" - zdradził. Reklama

Jak przekazał Habdas, ciągle ma problem z pozycją najazdową. Nawet gdy już wydawało mu się, że wszystko idzie w dobrym kierunku, to po zmianie skoczni i zmianie profilu najazdu problem powracał. "To mocno męczące i mocno frustrujące" - skwitował.

21-latek obecnie pracuje nad tym, by zbudować "podstawy na kolejny sezon". Nie nastawia się na to, że nagle w jego skokach dojdzie do rewolucji i zacznie osiągać znacznie lepsze wyniki, ale na tym, by już w następnej kampanii prezentować się dużo lepiej. "Skupiam się na cierpliwej pracy nad podstawami" - zadeklarował.

Jan Habdas / AFP

Jan Habdas / Foto Olimpik/NurPhoto / AFP