Dramat polskiego skoczka. Groźny upadek na skoczni, wszystko na oczach Kubackiego

W zawodach w Zakopanem wystąpiło aż jedenastu polskich skoczków. Niedaleko podium zakręcił się Dawid Kubacki, a po pierwszej serii trzecie miejsce zajmował Klemens Joniak. Ostatecznie zawody wygrał Austriak Clemens Aigner.

Klemens Joniak po pierwszej serii walczył o podium

Skocznia w Zakopanem jest zazwyczaj szczęśliwa dla Polaków. Wielu z nich skacze "w domu" i czuje się tu bardzo dobrze. Widać to było i tym razem, choć pojawiło się kilka zaskoczeń. Do drugiej serii nie awansował m.in. Konrad Tomasiak po skoku na 128 metr. Brat medalisty olimpijskiego w czwartkowych zmaganiach zajął 18. miejsce. Do rundy finałowej nie zakwalifikował się także Tymoteusz Amilkiewicz.

Łącznie w drugiej serii wystąpiło dziewięciu Polaków. Najlepiej z nich spisali się Jakub Wolny i Dawid Kubacki (11. i 12. miejsce) i Klemens Joniak, który po skoku na 132,5 metra zajmował trzecie miejsce i walczył w drugiej serii o utrzymanie miejsca na podium. Ta sztuka mu się jednak nie udała.

Dawid Kubacki mógł tylko patrzeć. Przykre sceny w Zakopanem

Miejsca przed Joniakiem zajmowali Szwajcar Remo Imhofen i wspomniany wcześniej Clemens Aigner. Obaj panowie utrzymali swoje miejsca po drugiej serii, a podium na końcu uzupełnił Killian Peier. Niestety, drugi skok nie poszedł po myśli Klemensa Joniaka.

Skaczący jako trzeci od końca polski zawodnik doleciał na odległość 126,5 metra, ale zaliczył przy tym groźnie wyglądający upadek. Ostatecznie spadł na 22. miejsce. Najlepszym z Polaków okazał się Dawid Kubacki, który zajął 6. pozycję po skoku o długości 132 metrów.

Kamil Majchrzak - Miomir Kecmanovic. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport