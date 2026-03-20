Dramat polskiego skoczka. Groźny upadek na skoczni, wszystko na oczach Kubackiego

Anna Dymarczyk

Zawody Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem rozpoczęły się dla polskich skoczków bardzo dobrze, ale zakończenie nie było już tak przyjemne. Po pierwszej serii o podium w konkursie walczył Klemens Joniak, ale już w drugiej nie zdołał utrzymać swojego miejsca - doznał wyglądającego groźnie upadku. Ostatecznie najlepszym z Polaków w piątkowym konkursie był Dawid Kubacki.

Dawid Kubacki w stroju startowym z rękami skrzyżowanymi na klatce piersiowej, w tle skocznia i kibice
Dawid KubackiAndrzej Iwańczuk/ReporterEast News

W zawodach w Zakopanem wystąpiło aż jedenastu polskich skoczków. Niedaleko podium zakręcił się Dawid Kubacki, a po pierwszej serii trzecie miejsce zajmował Klemens Joniak. Ostatecznie zawody wygrał Austriak Clemens Aigner.

Pierwszy taki skok Tomasiaka. Rekord życiowy Polaka, a potem do akcji wkroczył Prevc

Klemens Joniak po pierwszej serii walczył o podium

Skocznia w Zakopanem jest zazwyczaj szczęśliwa dla Polaków. Wielu z nich skacze "w domu" i czuje się tu bardzo dobrze. Widać to było i tym razem, choć pojawiło się kilka zaskoczeń. Do drugiej serii nie awansował m.in. Konrad Tomasiak po skoku na 128 metr. Brat medalisty olimpijskiego w czwartkowych zmaganiach zajął 18. miejsce. Do rundy finałowej nie zakwalifikował się także Tymoteusz Amilkiewicz.

Łącznie w drugiej serii wystąpiło dziewięciu Polaków. Najlepiej z nich spisali się Jakub Wolny i Dawid Kubacki (11. i 12. miejsce) i Klemens Joniak, który po skoku na 132,5 metra zajmował trzecie miejsce i walczył w drugiej serii o utrzymanie miejsca na podium. Ta sztuka mu się jednak nie udała.

Dawid Kubacki mógł tylko patrzeć. Przykre sceny w Zakopanem

Miejsca przed Joniakiem zajmowali Szwajcar Remo Imhofen i wspomniany wcześniej Clemens Aigner. Obaj panowie utrzymali swoje miejsca po drugiej serii, a podium na końcu uzupełnił Killian Peier. Niestety, drugi skok nie poszedł po myśli Klemensa Joniaka.

Koszmar Tomasiaka i Stocha, historyczne odpadnięcie. Szaleństwo na skoczni w Vikersund

Skaczący jako trzeci od końca polski zawodnik doleciał na odległość 126,5 metra, ale zaliczył przy tym groźnie wyglądający upadek. Ostatecznie spadł na 22. miejsce. Najlepszym z Polaków okazał się Dawid Kubacki, który zajął 6. pozycję po skoku o długości 132 metrów.

Zobacz również:

Dawid Kubacki
Dawid Kubacki walczył o podium dla polskiej drużyny. "Zaryzykowałem"

Kamil Majchrzak - Miomir Kecmanovic. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

