Dramat Polaków w Sapporo. I ten skok Tomasiaka. Prevc znów wszystkich pokonał

Z tego względu w konkursie oglądać mogliśmy czterech naszych zawodników. Bardzo dobrze w Sapporo radzi sobie Kacper Tomasiak. Rewelacyjny 18-latek w niemal każdym skoku walczy o czołową "10", co potwierdził także w serii próbnej tuż przed konkursem. Na jego próbę trzeba było jednak nieco poczekać.

Jako pierwszy na starcie pojawił się Aleksander Zniszczoł. Doświadczony zawodnik jest w tym sezonie jeszcze bez pucharowych punktów i chciał to zmienić właśnie na Okurayamie. Mimo to oddał skok na 117 metrów, co w połączeniu z notami od sędziów i punktami za wiatr dało notę 83.6 pkt i ostatnie po trzech skokach miejsce. Nie zapowiadało się, aby mógł znaleźć się w najlepszej "30".

W międzyczasie świetnie zaprezentował się Karl Geiger. Niemiec wykorzystał wiatr pod narty i w świetnym stylu poleciał 132 metry. Taki skok dał mu 1. miejsce, dzięki czemu w spokoju mógł szykować się na 2. serię. Z 24 numerem startowym w powietrzu był już Dawid Kubacki. Wielki mistrz skoczył 125,5 metra, co dało 5. pozycję z notą 102.1 pkt. 35-latek był wówczas drugi na liście oczekujących do uzyskania awansu.

Bardzo podobnie spisał się Maciej Kot. Zawodnik, który w przeszłości wygrywał w Sapporo uzyskał 124 metry i uplasował się tuż za Kubackim - 101.2 pkt i 11. miejsce. Wtedy jasne było, że w serii finałowej znajdzie się jego poprzednik. 34-latek był pierwszy w kolejce do uzyskania miejsca w czołowej "30".

Dobry skok pokazał reprezentant gospodarzy, Naoki Nakamura. Japończyk oddał wtedy najdłuższy skok w konkursie i pofrunął 134 metry, co dało mu prowadzenie. Po chwili 3,5 metra dalej wylądował Johann Andre Forfang, jednakże lepsze warunki i więcej odjętych punktów za wiatr spowodowało, że był drugi.

Zdecydowanie poniżej swoich możliwości spisał się Kacper Tomasiak. Ten trafił na bardzo trudne warunki, co poskutkowało skokiem na 119,5 metra. Tym samym 18-letni skoczek zajmował 24. miejsce, a jego występ w 2. serii stał pod sporym znakiem zapytania. Wydawało się, że jest on bez większych szans na kolejne pucharowe punkty.

Rozwiń

Na półmetku konkursu liderem był Jan Hoerl, który skoczył aż 136 metrów. Drugi był Domen Prevc (132 m), a podium uzupełniał Stephan Embacher (134,5 m). Na 30. miejscu (ex aequo z Keiichi Sato) do serii finałowej zakwalifikował się Maciej Kot, a na 29. Dawid Kubacki.

Polacy z awansem na wyższe lokaty, potem taka walka o zwycięstwo

Ze względu na zajmowane miejsca rundę finałową rozpoczęli "Biało-Czerwoni". Po Sato na rozbiegu był już Kot. Doświadczony zawodnik uzyskał zaledwie pół metra mniej niż w pierwszej próbie (123,5 m), co dało prowadzenie przed Sato i co najmniej jedno pucharowe "oczko". Jeszcze lepiej spisał się Kubacki. Ten poleciał na 126 metr. W ten sposób uplasował się przed Kotem i także był pewien kolejnych punktów.

Bardzo dobrym skokiem popisał się Maximilian Ortner. Młody zawodnik z Austrii skoczył 127,5 metra, co dawało mu po próbach skoczków z trzeciej "10" prowadzenie i szansę na awans na jeszcze wyższe miejsce. Bardzo zadowalające skoki oddali także Czech Roman Koudelka (125 m) czy Norweg Kristoffer Eriksen Sundal (128 m).

Co ciekawe, w trakcie 2. serii całkowicie zmieniły się warunki, a kolejni zawodnicy musieli mierzyć się z mocnym wiatrem w plecy. Z tego względu sędziowie zdecydowali się na podniesienie rozbiegu aż o dwie belki. Na tym skorzystał Daniel Tschofenig. Zdobywca Kryształowej Kuli z ubiegłego sezonu skoczył 128,5 metra, dzięki czemu zajmował 1. miejsce. Jego wyprzedził dopiero Ryoyu Kobayashi. Znakomity Japończyk uzyskał 130 metrów i udał się na fotel lidera konkursu.

Po chwili pół metra bliżej wylądował Ren Nikaido i zajmował 1. lokatę. W ten sposób na prowadzeniu było dwóch reprezentantów gospodarzy. Do nich dołączył Naoki Nakamura - 132,5 metra i zdecydowanie prowadzenie przed swoimi kolegami z reprezentacji.

Wyśmienitą próbę zaliczył Domen Prevc. Dominator tego sezonu przekroczył rozmiar skoczni i poleciał aż 141 metrów. W połączeniu ze wszystkimi składowymi bez problemu objął prowadzenie i czekał, co zrobi Jan Hoerl. Austriak skoczył "tylko" 127 metrów i spadł z 1. na 4. pozycję.

Tym samym konkurs wygrał Domen Prevc, drugi był Naoki Nakamura, a najniższy stopień podium przypadł Renowi Nikaido.

Wyniki konkursu PŚ w Sapporo:

1. Domen Prevc - 132 i 141 m - 285.7 pkt

2. Naoki Nakamura - 134 i 132,5 m - 263.6 pkt

3. Ren Nikaido - 130 i 129,5 m - 257.6 pkt

...

25. Dawid Kubacki - 125,5 i 126 m, 217.6 pkt

29. Maciej Kot - 124 i 123,5 m, 211.2 pkt

Czy Włochy są przygotowane na igrzyska olimpijskie? "Wszyscy są gotowi na emocje". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Kacper Tomasiak Philipp Guelland AFP

Dawid Kubacki ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Maciej Kot LUKASZ SZELAG/REPORTER East News