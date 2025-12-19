Partner merytoryczny: Eleven Sports

Dramat Polaków w Engelbergu, 18-latek uratował honor. Złe wieści ze Szwajcarii

Paweł Nowak
Bartłomiej Wrzesiński

Paweł Nowak, Bartłomiej Wrzesiński

Klasycznie ostatnim przystankiem przed świętami Pucharu Świata w skokach narciarskich jest szwajcarski Engelberg. W rywalizacji udział weźmie sześciu Polaków z Kacprem Tomasiakiem i Kamilem Stochem na czele. Zawody poprzedziły jednak dwie sesje treningowe. W nich najlepiej radził sobie wspomniany Tomasiak, który w jednej z sesji zajął miejsce w czołowej dziesiątce. Pozostali reprezentanci nie spisali się jednak zbyt dobrze.

Skoczek narciarski podczas lądowania na śnieżnej skoczni, ubrany w biały kombinezon sportowy z widocznymi logotypami sponsorów, w kasku i goglach ochronnych, skupiony na utrzymaniu równowagi.
Kacper TomasiakEXPA/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Po zawodach w Lillehammer, Kuusamo, Wiśle oraz Klingenthal Puchar Świata w skokach narciarskich przeniósł się do Engelbergu, gdzie corocznie odbywają się ostatnie konkursy przed świętami Bożego Narodzenia. Do Szwajcarii udał się taki sam skład, jaki wystąpił w ostatnich zmaganiach w Niemczech, Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot oraz Paweł Wąsek.

Najlepiej w ostatnich konkursach 18-letni Tomasiak, dla którego jest to debiutancki sezon w zawodach najwyższej rangi. Formę z pewnością chciał potwierdzić już na treningach poprzedzających piątkowe kwalifikacje. Jako pierwszy na belce "Biało-Czerwonych" pojawił się jednak Wąsek.

Najlepszy polski skoczek poprzedniej kampanii PŚ uzyskał zaledwie 103 metry i po uwzględnieniu warunków za wiatr był sklasyfikowany wówczas na 31. miejscu. Chwilę po nim na starcie zameldował się już Maciej Kot. Bardziej doświadczony zawodnik wylądował na 119 metrze i zajmował 20. lokatę.

Sensacyjne zwycięstwo i wyrównany rekord skoczni. Polak wtedy zrobił furorę w Engelbergu
Sensacyjne zwycięstwo i wyrównany rekord skoczni. Polak wtedy zrobił furorę w Engelbergu

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński

    Z 37 numerem startowym do rywalizacji ruszył Dawid Kubacki. Mistrz świata z Seefeld do tej pory zdobył jedynie 31 pucharowych punktów i zdaje się być z dala od swojej najlepszej formy. W pierwszym treningu uzyskał 128,5 m, co przełożyło się na 6. pozycję, a finalnie znalazł się na 31. miejscu.

    Zdecydowanie lepiej spisał się Piotr Żyła. 38-latek w Wiśle wrócił do czołowej 10 zawodów Pucharu Świata i prezentuje coraz lepsze skoki. Nieco inaczej było w Engelbergu podczas pierwszego treningu, 106,5 metra i 30. miejsce. Kamil Stoch natomiast skoczył 98,5 m, co przełożyło się na 40. lokatę.

    Ostatni z polskich skoczków ze względu na najlepszą pozycję w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata wystąpił Kacper Tomasiak. Ten uzyskał 127 metrów i po skokach 53 zawodników plasował się na pozycji lidera. Finalnie 18-latek zakończył trening na siódmym miejscu.

    Najlepszy w pierwszym treningu okazał się Felix Hoffmann, który skoczył aż 140,5 metra. Drugie miejsce przypadło Domenowi Prevcowi, a trzeci był Jan Hoerl.

    Tomasiak znów najlepszy, udowadnia dobrą dyspozycję

    W drugiej sesji treningowej ponownie najlepiej spisał się Tomasiak, 132,5 metra i 13. pozycja. Pozostałym Polakom przy drugim podejściu poszło nieznacznie lepiej, gdy porównamy to z rezultatami sprzed chwili.

    Drugim najlepszym z naszych reprezentantów był Żyła (128,5 metra i 20. miejsce). Na dalszych miejscach znaleźli się Kot (127 metrów i 26. lokata), Stoch (124 metry i 43. miejsce), Wąsek (125 metrów i 44. pozycja) oraz Kubacki (125,5 metra i 49. lokata).

    Za drugim razem Felix Hoffmann udowodnił swoją kapitalną formę. Niemiec skoczył 140 metrów i wygrał drugi trening przed piątkowymi kwalifikacjami. Prócz niego na podium znaleźli się także drugi Domen Prevc oraz trzeci Johann Andre Forfang.

    Czy Włochy są przygotowane na igrzyska olimpijskie? "Wszyscy są gotowi na emocje". WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Ewa Bilan-Stoch, Kamil Stoch
    Żona Kamila Stocha nagle podzieliła się ze światem radością. Poruszenie w komentarzach

    Katarzyna Pociecha
    Katarzyna Pociecha
    Kamil StochJURE MAKOVEC/AFP/East NewsEast News
