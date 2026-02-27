Aż trzy medale z zimowych igrzysk olimpijskich przywieźli polscy skoczkowie. Dwukrotnie indywidualnie na podium meldował się Kacper Tomasiak (srebro i brąz), a do tego wspólnie z Pawłem Wąskiem wywalczyli tytuł wicemistrzów olimpijskich w konkursie duetów. Rewelacyjny 19-latek jednak nie wrócił do Pucharu Świata, gdyż weźmie udział w mistrzostwach świata juniorów.

Z piątym numerem startowym na belce zameldował się już Joniak. 20-latek w jednym z treningów dał nadzieję na dobry występ i awans do pierwszej serii. Mimo to w ostatnim piątkowym skoku poleciał tylko 181 metrów, co poskutkowało 2. miejscem. Szanse na awans były jednak znikome (154.8 pkt).

Po czasie nadeszła kolej Dawida Kubackiego. Jeden z najbardziej doświadczonych zawodników naszej kadry spisał się jednak słabo. Jedyne 169 metrów i dalekie 16. miejsce. Takim występem pożegnał się z pierwszą serią sobotniego konkursu. Po chwili w powietrzu był już Paweł Wąsek. Medalista olimpijski z Predazzo poleciał 185,5 m, co poskutkowało również daleką, 12. pozycją. Pozostawało liczyć, że następni zawodnicy spiszą się słabiej.

Dobrą formę na skoczniach do lotów narciarskich potwierdził Piotr Żyła. Aż 208,5 metra i pewna kwalifikacja. Z notą 188.9 pkt zajmował 4. lokatę. Awans po chwili zapewnił sobie także Kamil Stoch. Trzykrotny mistrz olimpijski w niezłym stylu uzyskał 196,5 m, co po przeliczeniu dało 169.3 pkt (13. miejsce).

Dwóch Polaków z awansem, czołówka walczyła. Ależ loty

Pasjonująco zapowiadała się walka o czołowe lokaty. Doskonale spisał się Gregor Deschwanden - 220 metrów dawało prowadzenie (200.2 pkt). Po chwili na fotelu lidera zameldował się jednak Maximilian Ortner. Skoczył pół metra dalej (220,5 m) i wyprzedził Szwajcara o zaledwie 0.3 pkt.

Kapitalnie skoczył również Naoki Nakamura. Japończyk w stosunkowo trudnych warunkach pofrunął 218,5 m. Spora rekompensata za wiatr spowodowała, że objął prowadzenie (208.9 pkt). Dobrą próbę miał również Stephan Embacher. Młody przedstawiciel gospodarzy wylądował na 219 metrze, co pozwoliło zajmować 1. miejsce (210.4 pkt).

Finalnie kwalifikacje zwyciężył właśnie 20-latek. Drugie miejsce zajął Nakamura, a podium uzupełnił Domen Prevc.

Wyniki piątkowych kwalifikacji na Kulm:

1. Stephan Embacher - 219 m, 210.4 pkt

2. Naoki Nakamura - 218,5 m, 208.9 pkt

3. Domen Prevc - 208,5 m, 205.3 pkt

...

16. Piotr Żyła - 208,5 m, 188.9 pkt (awans)

30. Kamil Stoch - 196,5 m, 169.3 pkt (awans)

41. Paweł Wąsek - 185,5 m, 158.1 pkt

43. Klemens Joniak 181 m, 154.8 pkt

48. Dawid Kubacki - 169 m, 141.3 pkt

Pierwszy konkurs indywidualny, jak już wspomnieliśmy odbędzie się w sobotę. Jego początek zaplanowany jest na godz. 13:30.

Piotr Żyła Foto Olimpik AFP

Kamil Stoch Iwańczuk East News

Domen Prevc MATTHIAS SCHRADER East News

Piękny moment w Studiu Mediolan Cortina. Podziękowania dla Kai Ziomek-Nogal i Damiana Żurka Polsat Sport