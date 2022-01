Dramat Piotra Żyły! Kolejny pozytywny PCR!

Piotr Żyła pierwszy pozytywny test na COVID-19 otrzymał w czwartek 20 stycznia. Z tego powodu stracił treningi kadry olimpijskiej skoczków na Wielkiej Krokwi.





Prezes Tajner miał nadzieję

Jeszcze w niedzielę, w programie "Polskie skocznie" na antenie Polsatu Sport, prezes PZN-u Apoloniusz Tajner łudził się, że test Żyły będzie negatywny.

- Nieoficjalnie wiemy, że taki otrzymał. Czekamy jeszcze na potwierdzenie badania PCR, jakie zrobimy w poniedziałek - mówił prezes.

Winiarski: Niestety, Żyła otrzymał wynik pozytywny

- Niestety, Piotrek otrzymał pozytywny wynik badania na COVID-19. To przekreśla jego szanse na start w Pucharze Świata w Willingen - powiedział Interii doktor Winiarski.

Według lekarza kadry, "Wewiór" musi spędzić kolejne dwa-trzy dni na kwarantannie.

- Później zrobimy następny test PCR. Jeśli będzie negatywny, to wykonamy powtórne badania PCR. Dwa wyniki ujemne pozwolą Piotrowi na wyjazd do Pekinu - precyzuje Winiarski.

W ten sposób trwa wyścig z czasem Żyły. Istnieje ryzyko, że nasz najlepszy w tej chwili skoczek nie zdąży na konkurs olimpijski na skoczni normalnej, który zaplanowano na 6 lutego.

"Wewiór" musi uzyskać dwa negatywne wyniki testu PCR, by móc odlecieć do Chin. Jeśli zaplanowany na piątek test da wynik negatywny, podobnie jak kolejny nazajutrz, Piotr będzie mógł odlecieć na igrzyska z kadrą skoczków 31 stycznia, z Frankfurtu nad Menem. Na to są jednak małe szanse. Tym bardziej, że - jak informuje Interię dr Winiarski - konieczne będą dwa dni kwarantanny i dopiero po nich następne testy. Dlatego Żyła musi zdrowieć, by załapać się na ostatni lot do Chin 2 lutego, prezydenckim samolotem.

Fakty są takie, że od drugiego negatywnego testu PCR musi minąć osiem dni, by FIS dopuściła Żyłę do skakania na igrzyskach.





Terminarz zawodów w skokach narciarskich na IO w Pekinie:

Sobota, 5 lutego

7:20 - kwalifikacje do konkursu indywidualnego mężczyzn na skoczni normalnej

11:45 - konkurs kobiety na skoczni normalnej



Niedziela, 6 lutego

12:00 - konkurs indywidualny mężczyzn na skoczni normalnej



Poniedziałek, 7 lutego

12:45 - konkurs drużyn mieszanych na skoczni normalnej



Piątek, 11 lutego

12:00 - kwalifikacje mężczyzn do konkursu indywidualnego na skoczni dużej



Sobota, 12 lutego

12:00 - konkurs indywidualny mężczyzn na skoczni dużej



Poniedziałek, 14 lutego

12:00 - konkurs drużynowy mężczyzn na skoczni dużej

Michał Białoński, Interia