Dramat Norwegów się nie kończy. Porzuca ich światowy gigant. Polacy go uwielbiają

Sprawy w Norweskim Związku Narciarskich na przestrzeni ostatnich dni zmieniają się jak w kalejdoskopie, a jest to oczywiście pokłosiem wielkiego skandalu z kombinezonami na mistrzostwach świata w Trondheim. Gospodarze światowego czempionatu dopuścili się bowiem manipulacji przy kombinezonach. Wczoraj FIS zawiesił Mariusa Lindvika i Johanna Andre Forfanga, trenera Mariusa Breviga i trzech członków sztabu. Dziś do dymisji podała się Stine Koresen, a nowym trenerem kadry ogłoszono Andersa Fannemela. Potężnym ciosem dla norweskich skoków jest także masowa ucieczka sponsorów.

Dla norweskich skoków bez wątpienia są to czarne dni. Jako pierwsza z grona sponsorów tamtejszą kadrę opuściła firma Help. W ślad za nią poszła marka Nammo . Jak poinformował Kacper Merk z Eurosportu, teraz decyzję o rezygnacji ze współpracy z reprezentacją Norwegii podjął jeden z gigantów motoryzacyjnych, czyli Toyota , według danych podawanych przez mubi.pl, najchętniej wybierana marka samochodów przez Polaków w 2024 roku.

Efekty odwracania się sponsorów od Norwegów widać już podczas konkursu kobiet, na co uwagę zwrócił Adam Bucholz z portalu Skijumping.pl. "Na skoczni widać pierwsze efekty skandalu wokół reprezentacji Norwegii. Konkurs kobiet w Oslo bez żadnej reklamy sponsora na plastronach, w dodatku bez wskazanej miejscowości. Wygląda to na akcję 'last minute'" - czytamy we wpisie.