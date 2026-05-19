Dramat legendarnego skoczka. Porusza się na wózku inwalidzkim. Wszczęto alarm

17 kwietnia słoweńskie media obiegła informacja o poważnym wypadku komunikacyjnym z udziałem 44-letniego rowerzysty, którym okazał się legendarny skoczek Robert Kranjec. Po wypadku przetransprtowano go do szpitala Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Lublanie. Stwierdzono u niego poważne urazy kręgosłupa (złamane dwa kręgi - przyp. red.) i musiał przejść poważną operację. "Slovenske Novice" informowały, że Kranjec w momencie wypadku znajdował się pod wpływem alkoholu. Zgodnie z ustaleniami policji miał mieć 2,5 promila alkoholu we krwi.

Poważny wypadek legendarnego skoczka. Są nowe wieści

Od wypadku minął ponad miesiąc. Portal "ekipa.svet24.si" informuje, że 44-latek jest już w domu, gdzie przechodzi rehabilitację. Kranjec w ostatnich dniach opublikował zdjęcie z kolarzem Luką Mazgecem. Widać na nim, że porusza się na wózku inwalidzkim.

"W przypadku takich urazów rekonwalescencja jest długa i początkowo postępy mogą wydawać się niewielkie. Trzeba jednak uzbroić się w cierpliwość. Lekarze są optymistycznie nastawieni do możliwości normalnego chodzenia Kranjca" - podkreślają słoweńscy dziennikarze.

Kranjec rozstał się ze skocznią w 2019 roku. Podczas swojej kariery był mistrzem świata w lotach narciarskich oraz dwukrotnie sięgnął po małą kryształową kulę za triumf w Pucharze Świata w lotach narciarskich. W swoim dorobku ma także drużynowy brązowy medal igrzysk olimpijskich w Salt Lake City.

Słoweńcy biją na alarm. Trwają poszukiwania

Po zakończeniu kariery został jednak przy skokach. Był członkiem sztabu odpowiedzialnym za kombinezony. W Słowenii zaczęto bić na alarm w związku ze zmianami w kombinezonach, jakie wprowadziła Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS). "Nasze skoki znalazły się w trudnej sytuacji. Drużyna w najbliższym czasie pozostaje bez najlepszego krawca. Najważniejsze, aby szybko wyzdrowiał, ale trzeba szukać nowych rozwiązań" - czytamy na stronie slovenskenovice.delo.si.

- Zapaliło nam się czerwone światło, ponieważ zauważyliśmy, że nie mamy wystarczającego wsparcia (...). Staramy się zatrudnić co najmniej dziesięciu wykwalifikowanych krawców do szycia kombinezonów, aby uniknąć takiej sytuacji w przyszłości - przyznał Gorazd Pogorelcnik, szef oddziału skoków narciarskich i kombinacji norweskiej w Słoweńskim Związku Narciarskim.

Robert Kranjec miał groźny wypadek. Teraz porusza się na wózku MICHAL CIZEK AFP

Robert Kranjec JURE MAKOVECAFP AFP

Robert Kranjec AFP

Zastal Zielona Góra - King Szczecin. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport