Dramat Laniska, Polacy nie pozostali obojętni. Kubacki i spółka tak zareagowali

Anže Lanišek doznał zerwania więzadła pobocznego w prawym kolanie i czekają go przynajmniej dwa miesiące przerwy. Oznacza to, że Słoweniec nie wystartuje do końca sezonu i w rozpoczynających się w czwartek mistrzostwach świata w lotach narciarskich w austriackim Bad Mitterndorfie. Życzenia rywalowi w nagraniu wideo zamieszczonym na portalu społecznościowym PZN przesłali reprezentanci Polski w skokach narciarskich, w tym Dawid Kubacki.