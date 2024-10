Dramat Kamila Stocha, później pojawiło się nagranie zza kulis. Tak to teraz wygląda

Podczas Letniego Grand Prix Kamil Stoch nie pokazywał najlepszych skoków. W kadrze widać za to, że forma dopisuje Pawłowi Wąskowi. Polak został liderem cyklu Letniego Grand Prix i pokazał, że ma ambicję i wolę walki oraz umiejętności do dążenia do najwyższych celów, w tym świetnego wyniku w zimowych Pucharze Świata.

Kamil Stoch doznał kontuzji

Kamil Stoch pod koniec września nabawił się kontuzji kolana. Mistrz odpuścił treningi, obawiano się, że doszło do zerwania więzadeł, ale na szczęście uraz nie był tak poważny. Lekarz kadry, Aleksander Winiarski w rozmowie z Tomaszem Kalembą z Interii wyjawił, że choć Stoch będzie musiał odpuścić sobie na razie skakanie, to szybko będzie mógł wrócić do treningów. Reklama

"Kamila czeka kilka tygodni bez skoków, ale już w przyszłym tygodniu powinien wrócić do treningów. Widziałem wynik rezonansu i badałem Kamila. Jestem dobrej myśli. Powinno być wszystko dobrze. Oczywiście ma fizykoterapię i odpowiednie leczenie. Nie powinno być problemu na dłuższą metę" - wyjaśniał.

Kamil Stoch "trenuje" na swój sposób

Stoch opublikował na Instagramie serię nagrań ze swoich "treningów" w przydomowym ogrodzie. Pokazał jak... żongluje jabłkami. Wiadomo, że żonglowanie poprawia koordynację i koncentrację, ale widać było, że mistrz raczej śmieje się ze swojego aktualnego położenia i cieszy się owocami jesieni.

Nagranie z żonglowaniem podpisał "taki trening", a następne, na którym pałaszował jabłka miało już podpis "behind the scenes", które można przetłumaczyć na "za kulisami". Stoch stara się wrócić do formy, ale nawet wtedy, gdy leczy kontuzję, cieszy się życiem.

