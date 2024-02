Dramat gwiazdy skoków narciarskich. "Wymaga natychmiastowej pomocy"

Abigail Strate to postać doskonale znana fanom skoków narciarskich, którzy na bieżąco śledzą rywalizację pań. Kanadyjka w Pucharze Świata kobiet zadebiutowała w sezonie 2016/2017, jednak wówczas nie odniosła większych sukcesów - zdobyła zaledwie pięć punktów do klasyfikacji generalnej i zajęła ostatecznie 56. miejsce w zestawieniu najlepszych zawodniczek sezonu. Z roku na rok młoda sportsmenka robiła jednak postępy - minionej zimy po raz pierwszy w karierze udało jej się stanąć na podium. Było to podczas rywalizacji w Hinterzarten, kiedy to zajęła trzecie miejsce. Najlepsza okazała się wówczas Katharina Althaus, występująca obecnie pod nazwiskiem Schmid. Sezon 2022/2023 Abigail Strate zakończyła ostatecznie na 11. miejscu klasyfikacji generalnej.