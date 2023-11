Jenny Rautionaho to jedna z największych obecnie gwiazd fińskich skoków narciarskich. Pochodząca z Rovaniemi zawodniczka miłością do sportów zimowych zaraziła się od ojca, Esko Rautionaho, który w przeszłości także był skoczkiem narciarskim. 27-latka na arenach międzynarodowych zadebiutowała 8 grudnia 2009 roku, kiedy to wzięła udział w konkursach Pucharu Kontynentalnego z rodzinnym Rovaniemi. Na debiut w Pucharze Świata fińska zawodniczka musiała jednak trochę poczekać.

Pierwszy raz z zawodach najwyższej rangi, jeśli chodzi o cykle organizowane przez FIS, Rautionaho zadebiutowała bowiem w 2016 roku podczas konkursów w Lahti. Wówczas zajęła ona dopiero 36. miejsce. Pierwsze punkty do klasyfikacji generalnej Finka zdobyła stosunkowo niedawno, bo w sezonie 2020/2021 podczas rywalizacji w Ljubnie. Wtedy to uplasowała się ona na 27. miejscu. Do tej pory 27-latka jednak nie doczekała się jeszcze miejsca na podium.

Finka ma za sobą niezwykle udany sezon. Ubiegłej zimy zdołała ona bowiem uzbierać 201 punktów do klasyfikacji generalnej, w której ostatecznie zajęła 27. miejsce. Mało kto wiedział jednak, że ostatnie miesiące choć były wyjątkowo udane dla Rautionaho, jeśli chodzi o życie zawodowe, w życiu prywatnym przeżywała ona jeden z najtrudniejszych okresów w życiu.

Matka Jenny Rautionaho wkrótce opuści więzienie. Spędziła za kratkami dwa lata

Jenny Rautionaho nie miała udanego dzieciństwa. W 2000 roku, gdy miała ona niespełna cztery lata, jej rodzice rozwiedli się, a skoczkini zamieszkała ze swoją matką, z którą jest bardzo zżyta. Nic więc dziwnego, że życie młodej sportsmenki legło w gruzach, gdy dowiedziała się, że jej ukochana matka trafi do więzienia.

Minna Hellevi Rautionaho, jak donosi portal “yle.fi", w listopadzie 2021 roku została skazana na dwa lata i cztery miesiące (kara ta później zmniejszona została do dwóch lat) pozbawienia wolności po tym, jak kobieta, pracująca niegdyś jako dyrektorka finansowa, zdefraudowała ponad 260 tys. euro z budżetu służb ratowniczych Laponii. Matka znanej skoczkini narciarskich w okresie od czerwca 2015 roku do października 2020 roku 23 razy przelała środki należące do pogotowia ratunkowego na swoje prywatne konta bankowe.

W tak trudnym czasie sport był dla mnie ucieczką. (...) To nie były łatwe dwa lata. Teraz o wiele łatwiej jest rozpocząć sezon, kiedy nie trzeba już o tym myśleć. Miało to swoje skutki ~ przyznała 27-letnia zawodniczka w rozmowie z ojczystymi mediami.

Jenny Rautionaho, podobnie jak Julia Kykkanen, weźmie udział w konkursach inauguracyjnych Pucharu Świata w skokach narciarskich kobiet w Lillehammer. Jeśli chodzi o panów, na norweskim obiekcie zaprezentują się Antti Aalto, Niko Kytosaho, Eetu Nousiainen i Kasperi Valto.

Jenny Rautionaho / Damian Klamka/East News / East News

Jenny Rautionaho / Andrzej Iwanczuk / Reporter