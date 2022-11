Trwa inauguracja sezonu zimowego skoków narciarskich. Najlepsi zawodnicy z całego świata przyjechali do Wisły, by rywalizować na skoczni im. Adama Małysza w walce o punkty do klasyfikacji Pucharu Świata 2022/23. W tym roku zawody rozpoczynające sezon rozpoczęły się dość wcześnie, bo w już w pierwszy weekend listopada. Co więcej, konkursy zorganizowane zostały w systemie hybrydowym, a więc z lodowymi torami i lądowaniem na igelicie.