W niedzielnym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Sapporo Piotr Żyła chciał zapewne zrehabilitować się po nieudanym występie w sobotę, gdy nie zdołał awansować do drugiej serii. Niestety, nie mógł tego zrobić. Został bowiem zdyskwalifikowany jeszcze przed oddaniem skoku. Po konkursie nasz skoczek narciarski odniósł się do całej sytuacji, wyjawiając, co przesądziło o takiej decyzji. - Skoki bywają brutalne - dodał.