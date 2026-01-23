Reprezentacja Czech w skokach narciarskich od dłuższego czasu nie może mówić o najlepszych latach w tej dyscyplinie. W kadrze A znajduje się obecnie tylko jeden skoczek - Roman Koudelka, który od lat dźwiga na swoich barkach ciężar wyników całej reprezentacji, choć w ostatnich sezonach również bez większych sukcesów.

Wcześniej pojawiały się jednak nazwiska, które dawały nadzieję na odbudowę czeskich skoków. W sezonie 2016/17 z bardzo dobrej strony zaprezentował się Vojtech Stursa. W 2021 roku zakończył on jednak karierę, tłumacząc swoją decyzję syndromem wypalenia.

Rozwój skoków narciarskich u naszych sąsiadów stoi więc w miejscu - zarówno pod względem sportowym, braku nowych zawodników, jak i infrastruktury. Doskonale znanym kibicom symbolem tej stagnacji pozostaje przypadek Harrachova. Dziś najbardziej rozpoznawalnym, a zarazem najbardziej wpływowym Czechem w Pucharze Świata jest Borek Sedlak, odpowiedzialny za uruchamianie zielonego światła dla zawodników, często będący na ustach całego skokowego środowiska.

Młody Borek Sedlak zaskoczył całe środowisko. Postanowił zmienić…imię

Borek Sedlak urodził się 15 czerwca 1981 roku w Jabloncu nad Nysą jako Vlastibor Sedlak. W Pucharze Świata zadebiutował w sezonie 2000/2001 podczas zawodów na skoczni mamuciej w Harrachovie. Na pierwsze punkty w tym cyklu musiał jednak czekać niemal pięć lat - zdobył je ponownie na tym samym obiekcie.

W trakcie kariery Sedlak często pojawiał się w Pucharze Kontynentalnym i to właśnie w tym cyklu odnosił swoje najlepsze wyniki - trzykrotnie stawał na podium, w tym raz zwyciężył zawody w Sankt Moritz. W Pucharze Świata jego najwyższą lokatą pozostaje 10. miejsce, wywalczone w Harrachovie. Choć dobrze czuł się na czeskiej skoczni mamuciej, swój rekord życiowy - 208,0 metra - ustanowił w Oberstdorfie.

Będąc jeszcze czynnym zawodnikiem, Borek Sedlák podjął zaskakujący krok. 22 listopada 2005 roku oficjalnie zmienił imię - wcześniej nosił imię Vlastibor. "Borek" jest tradycyjnym zdrobnieniem tego imienia, co może tłumaczyć wybór nowej formy, jednak sam zawodnik nigdy nie wyjaśnił motywów tej decyzji. Zmiana wywołała pewne zamieszanie w środowisku skoków narciarskich, ponieważ wielu kibiców i komentatorów początkowo myślało, że chodzi o dwie różne osoby.

Adam Małysz: W składzie jest sporo kontrowersyjnych nazwisk Polsat Sport

W skokach jego decyzje mają ogromne znaczenie. Polacy nie szczędzą krytyki

Po zakończeniu kariery sportowej Borek Sedlak pozostał przy skokach narciarskich. W 2016 roku zastąpił Mirana Tepesa na stanowisku asystenta Waltera Hofera. Podczas konkursów Czech odpowiada za zapalenie zielonego światła zawodnikom, czyli za puszczanie ich w bezpiecznych warunkach. To bardzo odpowiedzialne zadanie, a jego decyzje często spotykały się z krytyką.

"Jeżeli ludzie piszą na początku, że powinienem umrzeć, dlaczego mam na to odpowiadać? Ludzie mogą napisać ci wszystko, a jeżeli przekaz zaczyna się od takich słów, które przytoczyłem, to czytanie wiadomości mija się z celem. Nie mówiąc już o odpisywaniu na nią" - mówił przed rokiem Borek Sedlak w rozmowie z Weszło.

Czech przyznał, że wiadomości często spływają do niego już po pierwszej serii zawodów, a ostateczny ton komentarzy zależy od wyników konkursu. "Taką mam pracę: w sobotę jestem z kimś największymi wrogami, a w niedzielę nagle stajemy się przyjaciółmi. To nie jest łatwe, ale muszę z tym żyć" - dodał.

Oczywiście nie tylko Polacy. Głównie dotyczy to jednak kibiców, a nie zawodników czy trenerów. Na 200 wiadomości, jakie otrzymuję, to jednak 199 pochodzi z Polski

Polscy kibice szczególnie nie kryli emocji po konkursie w Zakopanem w 2023 roku, kiedy to Dawid Kubacki miał najgorsze warunki spośród wszystkich zawodników w drugiej serii, co w dużej mierze ograniczyło jego szanse na zwycięstwo. Konkursów, w których kibice, a także sami zawodnicy czy trenerzy nie kryli rozczarowania, było jednak wiele i nie dotyczyło to tylko polskich skoczków.

"Moim zadaniem w czasie zawodów jest rozpoczęcie procedury zgodnie z naszymi wytycznymi i ta procedura jest taka sama dla wszystkich. Nie ma znaczenia czy jesteś numerem jeden, czy zawodnikiem w żółtym plastronie lidera Pucharu Świata. Nigdy. Podkreślam to. Nigdy nie działałbym przeciwko sportowcowi. W sezonie mamy około 35 zawodów, więc najwyraźniej jednego dnia masz szczęście, a innego pecha do warunków wietrznych" - skomentował Borek Sedlák po wspomnianym konkursie w Zakopanem.

Borek Sedlak Tomasz Markowski Newspix.pl

Borek Sedlak KAI TALLER Newspix.pl

Borek Sedlak Anna Szczepankiewicz Newspix.pl