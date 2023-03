Skoki narciarskie. Sandro Pertile w ogniu krytyki

Dyrektor Pucharu Świata w rozmowie z "Verdens Gang" zasugerował, że poziom zawodów był zbyt niski, by myśleć o organizacji kolejnych konkursów lotów. - Konkurs był dobry, ale nie na tyle rewelacyjny, by w przyszłym roku loty znów znalazły się Pucharze Świata- stwierdził. - To było fantastyczne wydarzenie, ale jednocześnie musimy być realistami. Wszystkie panie potrafiły skakać, ale nie wszystkie potrafiły latać - ocenił.