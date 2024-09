Skoczkowie z Norwegii się zbuntowali. Alexander Stoeckl stracił posadę, zatrudniono go w Polsce

Problemy w skandynawskiej ekipie rozpoczęły się podczas mistrzostw świata w lotach. Wówczas podopieczni Alexandra Stoeckla mocno zawiedli i wrócili do ojczyzny bez ani jednego medalu. Przelało to szalę goryczy wśród zawodników, którzy... postanowili wysłać list do Norweskiego Związku Narciarskiego z prośbą o zmianę trenera. Wiadomość ta dość szybko dotarła do mediów, a dziennikarze zaczęli zasypywać zawodników pytaniami na ten temat. Wówczas przedstawicielem skoczków z Norwegii został Johann Andre Forfang, który ujawnił, że on i jego koledzy już od dawna nie byli zadowoleni z owoców współpracy z austriackim szkoleniowcem.