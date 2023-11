Skoczkowie narciarscy wrócili do gry. Już w ten weekend odbędzie się inauguracja Pucharu Świata w sezonie 2023/2024. Choć jesteśmy dopiero po pierwszych treningach, śmiało można powiedzieć, że Stefan Kraft , podobnie, jak w poprzednich latach, jest jednym z faworytów do wygrania Kryształowej Kuli. Austriak był najlepszy w dwóch pierwszych sesjach treningowych i zakwalifikował się do konkursu głównego. Choć na swoim koncie ma medale z wielkich imprez, nie ukrywa, że marzy o złotym krążku wywalczonym przed własną publicznością.