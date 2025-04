Dopiero co błyszczał w Zakopanem, a teraz taka wiadomość. Koniec kariery

W ostatnich tygodniach w świecie skoków narciarskich wiele się działo. Afera kombinezonowa z Norwegami w roli głównej podczas mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym, zakończenie kariery przez gwiazdorów - Markusa Eisenbichlera i Michaela Hayboecka , zakończenie współpracy Polskiego Związku Narciarskiego z Thomasem Thurnbichlerem , a także pierwsza edycja nietypowych zawodów "Skoki w Punkt" w Zakopanem . A i po oficjalnym zakończeniu sezonu kibice nie mogą narzekać na brak wrażeń. W czwartek 24 kwietnia niespodziewanie napłynęła do Polski informacja o rezygnacji Rune Velty z posady trenera szwajcarskich skoczków . Wkrótce potem zaskakujące wieści dotarły do nas z Włoch. Jeden z reprezentantów tego kraju postanowił bowiem zakończyć karierę.

Andrea Campregher kończy karierę

Andrea Campregher co prawda nie jest tak znaną postacią dla fanów skoków narciarskich jak na przykład jego rodak Alex Insam, jednak ma na swoim koncie kilka ważnych osiągnięć. 23-letni Włoch w 2023 roku zadebiutował w Pucharze Świata i już za pierwszym podejściem zdobył punkty do klasyfikacji generalnej cyklu. Podczas zawodów w Ruce zajął bowiem 28. miejsce. Był to jednak jedyny konkurs, w którym udało mu się awansować do serii finałowej.