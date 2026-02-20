Doniesienia z rodziny Tomasiaków. To już się dzieje. Padło potwierdzenie

Podczas igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina świat mógł zachwycać się rodziną Prevców, o której głośno zrobiło się podczas rywalizacji na skoczni w Predazzo. A to dlatego, że przybyło w niej dwóch kolejnych medalistów. Do swoich braci Petera oraz Cene dołączyli teraz Nika i Domen, stając na podium zarówno w zawodach indywidualnych, jak i w konkursie mikstów.

Polskich fanów oczarował za to Kacper Tomasiak, który z Włoch przywiózł trzy medale - dwa srebrne i jeden brązowy. 19-latek stoi u progu wielkiej kariery, ale można mieć cichą nadzieję na to, że w przyszłości sukcesy święcić będą także jego bracia, a rodzina Tomasiaków nawiąże tym samym do rodu Prevców.

Skoki narciarskie. Nie tylko Kacper i Konrad. Kolejny Tomasiak stawia pierwsze kroki

O tym, że nie jest to tylko złudna nadzieja i myślenie życzeniowe przekonany jest prezes klubu LKS Klimczok Bystra Paweł Niemczyk, do którego przynależy nie tylko Kacper Tomasiak, ale i jego bracia.

- Może być taka sytuacja, bo Kacper pochodzi z rodziny, gdzie jest czterech chłopaków. Jest również Konrad, który bardzo dobrze skacze - powiedział w rozmowie opublikowanej przez portal Sport.pl, odwołując się przy okazji między innymi do ostatnich zawodów Orlen Cup w Zakopanem, w których 17-latek błysnął formą, święcąc triumf.

- Konrad powygrywał zawody w swoich kategoriach, tak że naprawdę przyszłość jest wielka - stwierdził otwarcie.

To jednak nie koniec, bowiem jak potwierdził prezes LKS-u Klimczok Bystra, swoją przygodę ze skokami narciarskimi zdążył już rozpocząć kolejny z braci Tomasiaków - Filip, który urodził się w 2017 roku.

- Filip też już zaczyna pierwsze kroki stawiać. Jak otworzymy te skocznie w maju, bo 15 maja będzie otwarcie, 16 maja będą pierwsze zawody, Filip też już będzie uczestniczył w treningach na tych skoczniach - zadeklarował otwarcie Paweł Niemczyk.

Obiekty, o których wspomniał, to kompleks dwóch małych skoczni narciarskich (HS-19 i HS-31) położonych na granicy Bielska-Białej i Bystrej, który jest obecnie poddany całkowitej renowacji.

- Poprzedni był wykonany w dużej mierze z drewna. Po 15 latach do niczego się nie nadawał. Nowa wieża jest stalowa i stoi na podporach betonowych. Tak samo na zeskoku pojawiły się szpilki betonowe. Oczywiście, drewno zostało wykorzystane przy zeskoku igelitowym. Jest jednak dobrze zaimpregnowane, więc posłuży na pewno dłużej niż 15 lat - opowiadał o całej inwestycji w rozmowie z Polską Agencją Prasową wójt miejscowej gminy Wilkowice - Maciej Mrówka.

