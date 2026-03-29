Dominacja jednego człowieka, Polacy tłem. Taka historia drugi raz w XXI wieku
Za nami sezon 2025/26 w Pucharze Świata w skokach narciarskich. Bezapelacyjnie najlepszy w cyklu okazał się Domen Prevc. Polacy byli tłem dla rywali. Tak wygląda klasyfikacja generalna PŚ po ostatnich zawodach sezonu w Planicy. Taka sytuacja ma miejsce dopiero drugi raz w XXI wieku.
Za nami kilkumiesięczna batalia w Pucharze Świata w skokach narciarskich. Dominatorem w sezonie 2025/26 był Domen Prevc, który Kryształową Kulę zapewnił sobie już kilka tygodni temu w Lahti. Za jego plecami trwała jednak walka o pozostałe miejsca na podium pomiędzy Ryoyu Kobayashim, Danielem Tschofenigiem i Renem Nikaido.. Ostatecznie na podium stanęli Słoweniec, Japończyk i Austriak, a więc ostatnie zawody PŚ w Planicy nic nie zmieniły w czołówce.
Skoki narciarskie. Polacy tłem dla rywali w Pucharze Świata
Najlepszym reprezentantem Polski w sezonie 2025/26 okazał się Kacper Tomasiak, którego zabrakło na koniec sezonu w Planicy. Nastolatek niestety groźnie upadł w Vikersund i przedwcześnie zakończył debiutancki sezon. 19-latek w 22 konkursach wywalczył 391 punktów.
Łącznie ośmiu reprezentantów Polski zdobywało punkty w tym sezonie. Niestety żaden z nich indywidualnie nie stanął ani razu na podium. Ostatni raz tak źle było w sezonie 2015/26, kiedy doszło do podobnej sytuacji. W XXI wieku taka sytuacja miała miejsce tylko dwukrotnie. Jeszcze wcześniej było to w sezonie 2007/08.
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w sezonie 2025/26
1. Domen Prevc (SLO) - 2148 pkt
2. Ryoyu Kobayashi (JAP) - 1194 pkt
3. Daniel Tschofenig (AUT) - 1159 pkt
4. Ren Nikaido (JAP) - 1109 pkt
5. Anze Lanisek (SLO) - 1009 pkt
6. Stephan Embacher (AUT) - 992 pkt
7. Philipp Raimund (NIE) - 967 pkt
8. Jan Hoerl (AUT) - 772 pkt
9. Felix Hoffmann (NIE) - 662 pkt
10. Stefan Kraft (AUT) - 631 pkt
(...)
22. Kacper Tomasiak - 391 pkt
31. Kamil Stoch - 186 pkt
33. Piotr Żyła - 162 pkt
39. Maciej Kot - 87 pkt
43. Paweł Wąsek - 64 pkt
44. Dawid Kubacki - 54 pkt
64. Aleksander Zniszczoł - 7 pkt
72. Klemens Joniak - 2 pkt