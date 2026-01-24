Mistrzostwa Świata w Lotach został zaplanowane na termin, który można pewnie określić mianem "kontrowersyjnego". Skoczkowie o medale na obiekcie Heini-Klopfer-Skiflugschanze walczą bowiem na ledwie dwa tygodnie przed startem igrzysk olimpijskich we Włoszech.

W związku z tym jury dość zachowawczo podchodzi do ustawienia belki na niemieckim obiekcie, o czym najlepiej przekonał się Domen Prevc podczas piątkowego konkursu indywidualnego. Słoweniec w pierwszej serii bowiem ruszał z rozbiegu ustawionego aż sześć stopni niżej, niż wszyscy jego rywale.

Cztery belki niżej dla Prevca. Szalony lot Słoweńca

Mimo tego po pierwszym dniu rywalizacji lider Pucharu Świata prowadził z przewagą równo 14 punktów nad drugim Renem Nikaido, oraz ponad 20 oczek nad trzecim Janem Hoerlem. W grze o podium pozostało jeszcze kilku skoczków. W tym gronie niestety nie było Piotra Żyły, który jako jedyny z Polaków nie odpadł z rywalizacji.

Do dwóch sobotnich serii podchodził, plasując się na 16. pozycji z widokami na czołową dziesiątkę. Sędziowie z racji na mocno wiejący wiatr w plecy ustawili belkę na 24. stopniu. Wysoko ustawiony rozbieg z pewnością pomógł Żyle przy prawie trzydziestu punktach rekompensaty wylądował na odległości 188,5. metra.

Po swoim skoku prowadził, ale nie była to próba ataku na TOP10. Atak przypuścił za to Stefan Kraft, który trafił na zdecydowanie lepsze warunki. Obrońca tytułu wylądował na 212. metrze, co pozwoliło mu na awans z dziesiątego miejsca na piąte miejsce. Wyprzedził go dopiero czwarty w klasyfikacji Jan Hoerl.

Hoerla wyprzedził Marius Lindvik, który jako pierwszy w konkursie przekroczył granicę 220. metrów. Zaraz po Norwegu to samo zrobił Ren Nikaido. Wszystkich pogodził oczywiście Domen Prevc, który skakał z 20. belki. Słoweniec osiągnął 232. metry i podwyższył swoje prowadzenie w sposób, który był wręcz dewastujący dla rywali.

Klasyfikacja po trzech z czterech serii:

1. Domen Prevc - 681.2 pkt

2. Ren Nikaido - 632.7 pkt

3. Marius Lindvik - 629.1 pkt

4. Jan Hoerl - 613.3 pkt

5. Stefan Kraft - 599.9 pkt

...

16. Piotr Żyła - 566.7 pkt

Domen Prevc mistrzem świata w lotach. Żyła zaatakował czołówkę

Do drugiej serii Żyła przystępował ze zdecydowanie mniejszymi nadziejami na awans do najlepszej dziesiątki. Strata z niespełna 14 punktów zwiększyła się do ponad 25 oczek. Polak w drugiej serii trafił na nieco lepsze warunki, bo wiało mu "jedynie" z prędkością niespełna pół metra na sekundę w plecy.

39-latek z tego skrzętnie skorzystał i wylądował na odległości 212. metrów, co dało mu tymczasowe prowadzenie, a także wielką radość, którą podzielił się ze stojącym na dole skoczni Maciejem Kotem. Niestety Polak już po chwili stracił prowadzenie na rzecz Kristoffera Eriksena Sundala.

Ostatecznie Żyła awansował tylko o jedną pozycję za sprawą wpadki jaką "popisał się" Karl Geiger. Dzięki słabnącemu wiatrowi zaczęliśmy oglądać coraz więcej długich lotów, w których skoczkowie zbliżali się lub przekraczali granicę 220. metra. Sygnał walki o podium wysłał Stephan Embacher, który lotem na 227,5. metra wyrównał rekord życiowy.

To było jednak zbyt mało do pogoni za rywalami. Rywalizację ze swoim młodszym kolegą przegrał Stefan Kraft, który wylądował siedem i pół metra bliżej. Embachera wyprzedził Jan Hoerl, ale chwilę po nim lotem na 231,5. metra popisał się Marius Lindvik, który zapewnił sobie brązowy medal. Chwilę później jasne stało się jednak, że nie będzie to brąz.

Ledwie 220. metrów zmierzono bowiem Renowi Nikaido. Japończyk po tej próbie i tak mógł się cieszyć, bo zdobył brązowy medal, pierwszy w historii japońskich skoków. Nie było wątpliwości, co do tego, kto wygrał. Prevc do triumfu potrzebował ledwie 171. metrów, a wylądował ponad pięćdziesiąt metrów dalej i znokautował rywali.

Końcowe wyniki Mistrzostw Świata w Lotach:

1. Domen Prevc - 905.4 pkt

2. Marius Lindvik - 845.9 pkt

3. Ren Nikaido - 842.4 pkt

...

15. Piotr Żyła - 763.9 pkt

W sobotnich kwalifikacjach najlepiej z Polaków spisał się Piotr Żyła AFP

Daniel Tschofenig (L) słabo spisał się w pierwszym konkursie MŚ. Brąz wywalczył Jan Hoerl (L) MARCIN GOLBA/NurPhoto/GEORG HOCHMUTH/APA AFP

Piotr Żyła i w kółku Dawid Kubacki Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Czy młodzi siatkarze powinni szukać szans za granicą? WIDEO Polsat Sport Polsat Sport