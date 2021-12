Choć niedzielne wyniki polskich skoczków w Engelbergu nie były zachwycające, konkurs na "Górze Aniołów" przyniósł pewien przełom. Pierwszy raz bowiem do drugiej serii awans wywalczyło trzech "Biało-Czerwonych", a wszyscy uplasowali się w drugiej dziesiątce .



Mimo to, polska kadra ma nad czym pracować i próbowała to robić już podczas nieprzespanej nocy z soboty na niedzielę, pracując przy sprzęcie.





Michał Doleżal po konkursie skoków narciarskich w Engelbergu: Trzeba coś zmienić

- Trzeba coś zmienić. Było widać, że skoki mogą być dłuższe, ale nie u wszystkich - powiedział po konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Engelbergu trener Kamila Stocha i spółki w rozmowie z portalem Skijumping.pl



Michal Doleżal wyjawił także plan naszych skoczków na najbliższe dni. 23 grudnia odbędą się zimowe mistrzostwa Polski w Zakopanem, lecz "Biało-Czerwoni" pojawią się na Wielkiej Krokwi już dzień wcześniej, by popracować nad formą.

Skoki narciarskie. Co z polską kadrą przed Turniejem Czterech Skoczni?

Doleżal nie omieszkał także odnieść się do decyzji personalnych przed zbliżającym się wielkimi krokami Turniejem Czterech Skoczni. Tuż po zakończeniu zawodów w Engelbergu pochodzący z Czech trener mówił, że pewne miejsce na zawody w Niemczech i Austrii mają poza Stochem tylko Piotr Żyła i Paweł Wąsek . Później jednak wycofał się ze swoich słów.



- Mówiłem to trochę w emocjach, po zawodach. To jest zawsze niebezpieczne. Już mi się trochę w głowie zmieniło. Rozmawiałem z asystentami oraz Adamem Małyszem. Na gorąco wyjawiłem mu możliwe warianty, ale będziemy jeszcze rozmawiać i wszystko zobaczymy po Zakopanem - przyznał Doleżal.



