Dolewają oliwy do ognia ws. konfliktu w Norwegii. Skoczkowie długo milczeli

Początkowo planowaliśmy, że nie pojadę do Willingen, ale przed wyjazdem do USA zdaliśmy sobie sprawę, że coś jest nie tak. Doszliśmy do wniosku, że najlepiej będzie, jeśli nie pojadę na zawody z drużyną. Dlatego zostałem w domu, aby spróbować zrozumieć sytuację i nie przeszkadzać zawodnikom

Do głosu zaczęli dochodzić sami zawodnicy, którzy obarczają winą szkoleniowca za rozczarowujące wyniki w tym sezonie. Sytuacja jest na tle poważna, że sportowcy nie chcąc czekać do końca zimy, wysłali list do tamtejszej federacji, prosząc o pilną interwencję . "Potwierdzam, że po mistrzostwach świata w lotach wysłaliśmy list do komisji skoków. Nie chodzi o same wyniki. Chcemy po prostu pilnych zmian, by do wiosny skompletować nowy sztab trenerski kadry" - mówił Johann Andre Forfang, który w Norwegii pełni rolę przedstawiciela zawodników.