"Mustaf" aż trzykrotnie meldował się podczas zakończonego Turnieju Czterech Skoczni na trzecich pozycjach. Robił to w Oberstdorfie, Garmisch-Partenkirchen i Bischofshofen. Wygrał w Innsbrucku, niwecząc szanse Graneruda na "wielkiego szlema", czyli sukces we wszystkich czterech konkursach. Choć 26-latkowi się to nie udało, pobił inny rekord. Zakończył rywalizację z najwyższą notą w historii.