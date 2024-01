Karuzela Pucharu Świata w skokach narciarskich przeniosła się już ze Szczyrku do Zakopanego, by na Wielkiej Krokwi domknąć PolSKI Turniej. Zanim dojdzie do sobotniego konkursu drużynowego i niedzielnego indywidualnego, to skoczkowie zapoznają się ze skocznią seriami treningowymi, a następnie kwalifikacjami. Pierwszy trening padł łupem Stefana Krafta, a drugi Rena Nikaido. Najlepszym z Polaków był Dawid Kubacki, który dwukrotnie zajął dziewiątą lokatę.