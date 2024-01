Dobre wieści przed konkursem w Wiśle. Polska drużyna pokazała w serii próbnej pazur

Z dobrej strony przed rozpoczęciem konkursu duetów w Wiśle zaprezentowali się reprezentanci polskiej drużyny - Dawid Kubacki i Piotr Żyła. Młodszy ze skoczków uzyskał wynik 131. metrów, co pozwoliło zająć mu 8. miejsce. Żyła natomiast skoczył dużo bliżej od Dawida - 123,5 metra, ale mimo to zajął od niego wyższą lokatę - 6. Próby biało-czerwonych to obiecująca zapowiedź przed rozpoczęciem zawodów.