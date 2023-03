Optymistyczna zapowiedź Kamila Stocha. "Sił fizycznych jest pod dostatkiem"

Powiem tak: wiosną tego roku wydawało się, że ruszymy [w podróż] w przyszłym, czyli po rozpoczętym właśnie sezonie. Teraz, kiedy widzę, ile jest energii w nim i w całej kadrze do skakania, to na to nie liczę. Wygląda na to, że pojedziemy po jednym z trzech najbliższych sezonów. Nie chcę się jednak na nic nastawiać

Wyjawiła, co usłyszała od męża w kontekście kontynuacji jego kariery. "Kamil powiedział, że dopóki będzie czuł, że może być wśród najlepszych, zamierza skakać" - wyjaśniła. I dla przykładu podała konkurs w Wiśle, podczas którego skoczek zajął 10. miejsce. "Tłumaczył, że kiedy w takiej sytuacji czuje, co jest do poprawy i wie, że da się to zrobić, to znaczy, że jest ok. Gdyby jednak taki wynik dała mu top forma, rewelacyjny sprzęt i znakomite warunki, to zacznie się zastanawiać, czy to początek końca" - podsumowywała.