Dobra wiadomość w sprawie skoczni w Wiśle. Fani skoków będą zadowoleni

Wykonawca jest sprawdzony. Brał udział w podobnych - poważnych - inwestycjach. Jest odpowiednia liczba osób do pracy. Ta postępuje zgodnie z harmonogramem. Pierwszy etap: remont zeskoku i instalacji wodnej do naśnieżania i zraszania igelitu planujemy zakończyć przed początkiem stycznia. Chcemy, by Puchar Świata został przeprowadzony bez żadnych komplikacji. Będziemy na bieżąco magazynować sztuczną pokrywę śnieżną na obiekcie w Wiśle-Malince. Poza tym są też nowe możliwości produkcji śniegu na trasie biegowej na Kubalonce. Zabezpieczamy się przed kapryśną styczniową aurą. Wierzę jednak, że pogoda dopisze. Poza tym zawody można rozegrać bez igelitu. Nic się nie stanie, jeśli zostanie wyłożony dopiero na wiosnę

~ oznajmił Laszczak.