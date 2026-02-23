Zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan - Cortina 2026 zakończyły się w niedzielę (22 lutego). Polscy kibice cieszyli się z trzech medali skoczków narciarskich oraz jednego krążka panczenisty Władimira Semirunnija.

Bezapelacyjną gwiazdą był jednak Kacper Tomasiak, który na skoczniach w Predazzo wywalczył trzy medale. Srebro i brąz indywidualnie oraz srebro w duetach wspólnie z Pawłem Wąskiem.

Tomasiak i Wąsek z wizytą u prezydenta Karola Nawrockiego

Polscy skoczkowie wrócili do Polski kilka dni temu, a w minioną niedzielę rywalizowali w mistrzostwach Polski w Wiśle. W międzyczasie Tomasiak i Wąsek mieli zgotowane gorące powitania w swoich rodzinnych miejscowościach.

Niemalże tradycją jest też to, że sportowcy po sukcesach spotykają się z głową państwa. W poniedziałek (23 lutego) doszło do takiego spotkania.

Prezydent RP Karol Nawrocki spotkał się w Pałacu Prezydenckim z reprezentacją polskich skoczków na Zimowe Igrzyska Olimpijskie

Razem ze skoczkami obecny był m.in. prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz. Na jednym ze zdjęć widać, że prezydent Nawrocki otrzymał od polskich skoczków drobny upominek. Był to plastron z igrzysk z numerem 23, a więc należący do Wąska.

Prezydent RP Karol Nawrocki na spotkaniu z olimpijczykami

Kacper Tomasiak

Kacper Tomasiak

