Do tego spotkania musiało dojść. Tomasiak i spółka u Karola Nawrockiego. Prezydent RP otrzymał prezent

Maciej Brzeziński

Za nami zimowe igrzyska olimpijskie we Włoszech. Skoczkowie narciarscy przywieźli z nich aż trzy medale. Tymczasem doszło do spotkania reprezentantów naszego kraju z prezydentem RP Karolem Nawrockim. Głowa państwa otrzymała też drobny upominek.

Oficjalne spotkanie, podczas którego mężczyzna w garniturze ściska dłoń sportowcowi w czerwonym dresie z napisem Polska. W tle widocznych jest kilku kolejnych sportowców ustawionych w szeregu, wszyscy ubrani w identyczne stroje reprezentacyjne.
Karol Nawrocki przyjął polskich skoczków w Pałacu PrezydenckimMikołaj Bujak/KPRPmateriały prasowe
Zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan - Cortina 2026 zakończyły się w niedzielę (22 lutego). Polscy kibice cieszyli się z trzech medali skoczków narciarskich oraz jednego krążka panczenisty Władimira Semirunnija.

Bezapelacyjną gwiazdą był jednak Kacper Tomasiak, który na skoczniach w Predazzo wywalczył trzy medale. Srebro i brąz indywidualnie oraz srebro w duetach wspólnie z Pawłem Wąskiem.

Tomasiak rusza po historyczne złoto. Ma rachunki do wyrównania. Jest komunikat PZN

Tomasiak i Wąsek z wizytą u prezydenta Karola Nawrockiego

Polscy skoczkowie wrócili do Polski kilka dni temu, a w minioną niedzielę rywalizowali w mistrzostwach Polski w Wiśle. W międzyczasie Tomasiak i Wąsek mieli zgotowane gorące powitania w swoich rodzinnych miejscowościach.

Niemalże tradycją jest też to, że sportowcy po sukcesach spotykają się z głową państwa. W poniedziałek (23 lutego) doszło do takiego spotkania.

Prezydent RP Karol Nawrocki spotkał się w Pałacu Prezydenckim z reprezentacją polskich skoczków na Zimowe Igrzyska Olimpijskie 
przekazała Kancelaria Prezydenta RP.

Razem ze skoczkami obecny był m.in. prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz. Na jednym ze zdjęć widać, że prezydent Nawrocki otrzymał od polskich skoczków drobny upominek. Był to plastron z igrzysk z numerem 23, a więc należący do Wąska.

Kacper Tomiasiak pochodzi z Bielska-Białej, a Paweł Wąsek z Cieszyna
Andrzej Klemba
Mężczyzna w eleganckim garniturze stoi w centrum, otoczony przez grupę czterech młodych osób w białych sportowych kurtkach z polskimi emblematami, wszyscy znajdują się na tle z logotypami partnerów i hasłami.
Prezydent RP Karol Nawrocki na spotkaniu z olimpijczykamiWojciech OlkusnikEast News
Uśmiechnięty mężczyzna w zimowej kurtce i czapce z napisem, trzymający zrolowaną matę sportową, w tle śnieg oraz kolorowy balon reklamowy.
Kacper TomasiakEXPA/ Tadeusz MieczynskiEast News
Skoczek narciarski w złotym kasku z polską flagą, ubrany w kombinezon sportowy, na tle tablicy z logotypami igrzysk olimpijskich Milano Cortina 2026, z goglami narciarskimi zawieszonymi na szyi.
Kacper TomasiakIwanczuk/Sport/REPORTERReporter
