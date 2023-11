Tu chodzi o balans na rozbiegu. Tracę równowagę, wjeżdżając w przejście. Wtedy te skoki takie z przerzutu. Potrzebuję na to więcej czasu, więc one są spóźnione. Energia nie idzie centralnie do ziemi, tylko się gdzieś rozprasza. Nawet, jak kiedyś przy dobrych skokach spóźniałem na progu, to wszystko jeszcze grało. Tutaj wszystko się posypało

~ mówił Stoch.