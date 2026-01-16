Deklasacja w Pucharze Świata, do tego nowy rekord skoczni. Słoweńcy świętują

Po cyklu zawodów w Europie Puchar Świata w skokach narciarskich mężczyzn oraz kobiet przeniósł się do Azji. Panowie w ten weekend rywalizują w Sapporo, natomiast panie na obiekcie olimpijskim w chińskim Zhangjiakou. Już w piątek odbył się pierwszy konkurs indywidualny. Dzień rozgrywania rywalizacji jest spowodowany dość napiętym kalendarzem, gdyż w nieco ponad tydzień skoczkinie zaliczą aż sześć konkursów.

Na starcie w pierwszej serii klasycznie pojawiło się 40 zawodniczek, a wśród nich dwie reprezentantki Polski, Pola Bełtowska oraz Anna Twardosz. Pierwsza ze wspomnianych poleciała 107 metrów. Odległość ta w połączeniu z notami za styl oraz punktami za wiatr nie dała awansu do serii finałowej. 19-latka uplasowała się na 31. miejscu.

Zdecydowanie lepiej spisała się Twardosz. Nasza najlepsza zawodniczka poleciała 110 metrów i była pewna udziału w drugiej serii. Świetnie za to zapowiadała się walka o zwycięstwo. Świetnie próby oddały Selina Freitag (128,5 m), Ping Zeng (128 m) oraz Nozomi Maruyama (127,5 m). Te pogodziła jednak Nika Prevc. Słowenka poszybowała aż 136,5 metra, czym ustanowiła nowy rekord skoczni. Tym samym z ogromną przewagą plasowała się na 1. pozycji.

Prevc zdominowała rywalki, piąta wygrana z rzędu faktem

W związku z wyrównaną stawką po pierwszej serii druga zapowiadała się bardzo emocjonująco. Przed walką o zwycięstwo świetną próbą popisała się Anna Twardosz. 116 metrów pozwoliło jej uplasować się w konkursie finalnie na 22. miejscu.

Po kilku chwilach do gry wkroczyły najlepsze zawodniczki. Jako pierwsza skakała Freitag - 125 metrów w trudnych warunkach pozwoliło jej myśleć o podium. Podobnie spisała się Peng. Reprezentantka gospodarzy poleciała 127,5 metra, lecz punkty za wiatr oraz niższe noty za styl zdecydowały, że klasyfikowała się tuż za Niemką.

Maruyama natomiast dokonała swego i po skoku na 124,5 metra obroniła 2. miejsce. Na starcie pozostała tylko Nika Prevc. 20-latka bez większych problemów uzyskała 130 metrów i przypieczętowała wygraną. Tym samym odniosła swoje piąte zwycięstwo z rzędu i powiększyła swoją przewagę w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata nad drugą Maruyamą do 320 punktów.

Wyniki PŚ kobiet w Zhangjiakou:

1. Nika Prevc - 136,5 i 130 m, 246.6 pkt

2. Nozomi Maruyama - 127,5 i 124,5 m, 221.9 pkt

3. Selina Freitag - 128,5 i 125 m, 215.2 pkt

...

22. Anna Twardosz - 110 i 116 m - 159.7 pkt

...

31. Pola Bełtowska - 107 m, 59.8 pkt

