Degradacja gwiazdy polskich skoków. Jest oficjalny komunikat PZN

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Chociaż stosunkowo niedawno zakończył się sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich 2025/26, już teraz poznaliśmy pierwsze kadry na kampanię 2026/27. Uwagę przykuwa degradacja Aleksandra Zniszczoła z kadry A do B. Decyzję sztabu trenerskiego na czele z Maciejem Maciusiakiem potwierdził oficjalny komunikat ze strony Polskiego Związku Narciarskiego.

Aleksander Zniszczoł

Za nami wyjątkowo rozczarowujący sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. O ile igrzyska olimpijskie w Mediolanie przyniosły nam wiele radości i powodów do dumy za sprawą świetnych występów Kacpra Tomasiaka i Pawła Wąska, o tyle poza najważniejszą imprezą czterolecia nie wyglądało to dobrze.

Fatalny sezon Aleksandra Zniszczoła. Zapaść lidera z sezonu 2024/25

Żaden z Polaków nie otarł się nawet o podium w jakimkolwiek konkursie. Dawid Kubacki miał problemy nawet z kwalifikacją do konkursów, podobnie jak Kamil Stoch. Największy zjazd względem poprzedniego sezonu zaliczył jednak Aleksander Zniszczoł.

Lider Biało-Czerwonych w kampanii 2024/25 nie potrafił odnaleźć formy i uzbierał w klasyfikacji generalnej marne 11 punktów. W pewnym momencie przestał się nawet łapać do kadry A i zamiast w Pucharze Świata startował w Pucharze Kontynentalnym. W nim szło mu o wiele lepiej.

PZN przekazał oficjalny komunikat. Zniszczoł jednak "zdegradowany"

Mimo że od zakończenia sezonu 2025/26 w Pucharze Świata nie minął jeszcze miesiąc, we wtorek poznaliśmy już oficjalne kadry na kolejną kampanię. Wieczorem ukazał się w tej sprawie oficjalny komunikat Polskiego Związku Narciarskiego.

Już na pierwszy rzut oka uwagę przykuwa fakt, że w kadrze A nie znalazło się miejsce dla Aleksandra Zniszczoła. Decyzją sztabu trenerskiego z Maciejem Maciusiakiem na czele trafił do niej za to Klemens Joniak.

Oficjalny skład kadry A reprezentacji Polski na sezon 2026/27 w skokach narciarskich: Kacper Tomasiak, Klemens Joniak, Paweł Wąsek, Piotr Żyła, Maciej Kot, Dawid Kubacki.

Pewna zmiana zaszła także w kadrze B prowadzonej przez Wojciecha Topora. Oto jej skład: Kamil Waszek, Jakub Wolny, Łukasz Łukaszczyk, Adam Niżnik, Szymon Sarniak, Aleksander Zniszczoł i Konrad Tomasiak.

Przy nazwisku młodszego z braci Tomasiaków pojawiła się adnotacja, że jest to "zawodnik trenujący w szkole, powoływany na wybrane akcje".

Rywalizacja w sezonie 2026/27 rozpocznie się 21 listopada 2026 roku. Zainaguruje ją konkurs drużyn mieszanych w Lillehammer.

Aleksander Zniszczoł
Aleksander ZniszczołKarl-Josef Hildenbrand/DPAAFP
Maciej Maciusiak
Maciej MaciusiakIwanczuk/Sport/REPORTER / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
Aleksander Zniszczoł
Aleksander ZniszczołTROND R TEIGENAFP
