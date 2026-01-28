Natalię Czerwonkę i Kamila Stocha łączy jeszcze jedna rzecz - oboje po tym sezonie zakończą swoje bogate, słowem piękne kariery. Każdy sportowiec dąży do mistrzostwa i zarówno nasza narciarka szybka, jak również skoczek narciarski osiągnęli najwyższy poziom.

Czerwonka i Stoch chorążymi. Niedźwiedzki recenzuje decyzję

Przypadek Czerwonki jest tym ciekawszy, że w 2024 roku, dokładnie dekadę po największym sukcesie w karierze i dwa lata po największym dramacie, postanowiła wznowić karierę. Trzykrotna medalistka mistrzostw świata na dystansach liczy, że w Mediolanie będzie mogła w satysfakcjonującym stylu pożegnać się z tą długą, zawodową profesją.

Przyzwyczajony do wygrywania Kamil Stoch od długich miesięcy przełyka gorzką pigułkę, bo w wymarzonym scenariuszu chciałby schodzić ze sceny może nie tyle niepokonany, ile walczący o czołowe lokaty. A to się skończyło. Czy definitywnie? Pokażą to przede wszystkim rozpoczynające się 6 lutego igrzyska, które mają być zwieńczeniem kariery najbardziej utytułowanego polskiego skoczka narciarskiego w historii.

W poniedziałek, w siedzibie PKOl, było słodko-gorzko. Słodko, bo sportowcy oficjalnie zostali zatwierdzeni i ogłoszeni przez komitet, a gorzko bo na ostatniej prostej skandale zaczęły przykrywać wątki czysto sportowe. Ubolewać nad tym mogę m.in. łyżwiarze szybcy, który urastali do miana naszych głównych kandydatów do pozycji medalowych.

Podczas niedługiego briefingu nastąpił moment, gdy prezes PKOl Radosław Piesiewicz ogłosił nazwiska polskich chorążych, którymi zwyczajowo są przedstawiciele obu płci. W końcu wymienił rzeczone nazwiska. "Jesteśmy bardzo dumni, że się zgodzili. Osobiście rozmawiałem z naszymi wybitnymi sportowcami, przyjęli tę propozycję bardzo ciepło. Cieszę się, że tak ważne postacie, osoby bardzo zasłużone dla sportów zimowych, będą pełniły tę rolę. Już niebawem, bo 30 stycznia o godzinie 11, odbędzie się ślubowanie. Swoją obecnością zaszczyci ślubowanie pan prezydent Karol Nawrocki, a obecność potwierdził też pan minister sportu Jakub Rutnicki. Mam nadzieję, że to ślubowanie przejdzie do historii" - perorował sternik PKOl.

Ważna rolę podczas nadchodzącego święta sportu na Półwyspie Apenińskim będzie pełnił Konrad Niedźwiedzki, nasz srebrny medalista z Soczi w łyżwiarstwie szybkim (wyścig drużynowy). To właśnie 41-latkowi powierzono obowiązki szefa misji olimpijskiej. Temat chorążych jest mu dodatkowo bliski, bo sam dostąpił tego przywileju w 2010 roku, gdy podczas igrzysk w Vancouver defilował z biało-czerwoną flagą.

Interia zapytała Niedźwiedzkiego, jak wyglądały kulisy bieżącej decyzji. Czy doszło do tak zwanej burzy mózgów i pojawiły się mocne kontrkandydatury, czy w tej sprawie zapanowała absolutnie jednomyślna decyzja?

- Uważam, że jest to chyba najlepsza możliwa dwójka chorążych. Oboje bardzo zasłużeni, więc wybór ich pewnie nie był dużym problemem. Natalia wybiera się na piąte igrzyska, dla Kamila będą to już szóste, jest ich multimedalistą. Myślę, że jeśli dwójka medalistów wchodzi na ceremonię otwarcia i niesie polskie flagi, to jest to najlepszy wybór, jakiego można było dokonać.

Ważnym aspektem jest także ten, wspomniany na wstępie, iż zarówno Czerwonka, jak i Stoch po tym sezonie odwieszają panczeny i narty. - Dokładnie tak. W dodatku sportowcy tego kalibru nie będą kończyć swojej przygody z najbliższymi igrzyskami na ceremonii otwarcia, tylko na pewno będę walczyć, aby być może coś jeszcze do swoich dorobków dorzucić - optymistycznie uważa szef misji olimpijskiej.

"Wotum separatum" w tej sprawie, także w rozmowie z Interią, nie zgłosił członek zarządu i prezydium PKOl Rafał Tataruch, pełniący także rolę prezesa Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego. Nic dziwnego, że swoją uwagę skupił głównie na przedstawicielce swojego sportu.

Na pytanie o to, czy podczas tego wyboru panowała pełna jednomyślność, doszło do burzy mózgów, a dyskutowane były też inne kandydatury, nie odpowiedział jednoznacznie, ale stwierdził następująco: - To ich utytułowanie robi swoje. Natalia to medalistka, ze sporym doświadczeniem olimpijskim. Cieszymy się, że to ona będzie nas reprezentowała i szła w pierwszej linii - zaciera ręce sternik PZŁS.

Artur Gac

Kamil Stoch Marcin Golba AFP

Natalia Czerwonka Soeren Stache AFP

Szef polskiej misji olimpijskiej Konrad Niedźwiedzki FOT. ANNA KLEPACZKO / FOTOPYK Newspix.pl

Konrad Niedźwiedzki: Mamy propozycję, by organizować ME 2026 i prawdopodobnie z niej skorzystamy. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport