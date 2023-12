Kiedy widzimy, że skoki konkursowe są gorsze, to oznacza, że podstawy nie są wystarczająco solidne. Nie są do końca oszlifowane. To jest to, nad czym musimy pracować. Spróbujemy oddać wystarczającą liczbę skoków w najbliższych tygodniach, by wypracować naprawdę solidne fundamenty. Wtedy zawodnikom będzie łatwiej, by pokazać się w warunkach stresowych w zawodach

~ - zapewnia.