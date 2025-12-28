Kamil Stoch to bez wątpienia jeden z najwybitniejszych skoczków narciarskich w historii tej dyscypliny. Trzykrotny mistrz olimpijski, dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli i pięciokrotny triumfator Turnieju Czterech Skoczni przez lata był symbolem sukcesów polskich skoków. Jego nazwisko na stałe zapisało się w historii sportu, a kolejne sezony tylko potwierdzały klasę zawodnika z Zębu, który wielokrotnie potrafił sięgać po najwyższe cele w najważniejszych momentach. Obecny sezon Pucharu Świata jest dla Kamila Stocha wyjątkowy również z innego powodu. To ostatnia zima w jego bogatej karierze, swoisty "last dance", o którym mówi się coraz głośniej w środowisku skoków narciarskich.

Początek sezonu dawał polskim kibicom sporo powodów do optymizmu. Stoch prezentował się solidnie, potrafił nawiązywać walkę z czołówką i udowadniał, że mimo upływu lat wciąż stać go na skoki na bardzo wysokim poziomie. Z czasem pojawiły się jednak problemy. W ostatnich tygodniach forma mistrza olimpijskiego nieco falowała, a drobne błędy techniczne sprawiły, że wyniki przestały spełniać oczekiwania. Sam zawodnik i sztab szkoleniowy podkreślali, że nie chodzi o kwestie fizyczne, lecz o detale w technice odbicia i lotu, które na najwyższym poziomie potrafią decydować o kilku, ale kluczowych metrach.

Janne Ahonen wprost o Kamilu Stochu: "Potrafi świetnie skakać, kiedy wszystko idzie dobrze"

Do sytuacji Kamila Stocha odniósł się Janne Ahonen, legenda światowych skoków narciarskich i dawny rywal Adama Małysza. W rozmowie z "Faktem", przeprowadzonej tuż przed startem kolejnej edycji TCS w Oberstdorfie, Fin nie odebrał Polakom nadziei na sukces podczas nadchodzących igrzysk olimpijskich we Włoszech. Choć przyznał, że sezon jest niezwykle wyrównany i trudno wskazać jednego dominatora, zwrócił uwagę właśnie na Stocha.

Ahonen podkreślił, że doświadczenie i umiejętności Polaka są niepodważalne. Jego zdaniem, jeśli Stoch opanuje obecne problemy techniczne, wszystko stanie się możliwe. "Wszyscy wiemy, że Kamil potrafi świetnie skakać, kiedy wszystko idzie dobrze. Znamy jego umiejętności. Teraz ma pewne problemy techniczne. Fizycznie jest na topowym poziomie, to nie jest kłopot. Jeśli znajdzie rozwiązanie tych drobnych kwestii technicznych, to wszystko będzie możliwe, nawet walka o medal" - ocenił Fin. Te słowa pokazują, że mimo trudniejszego momentu w sezonie, olimpijskie marzenia Kamila Stocha wciąż pozostają realne.

Kamil Stoch Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Kamil Stoch AFP

Kamil Stoch Jure MAKOVEC AFP