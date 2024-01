Dawidowi Kubackiemu "nogi spadły z progu". Znowu nie miał farta do warunków

Dawid Kubacki: pojawia się coraz więcej dobrych skoków

- Pojawia się coraz więcej dobrych skoków. One zdarzają mi się coraz częściej. I to traktuję jako krok do przodu. W pierwszej serii konkursowej oddałem całkiem fajny skok, ale trafiłem w trudne warunki. To też jest frustrujące, kiedy oddaje się całkiem przyzwoity skok, po którym nie przeleciałem nawet punktu K, bo takie były warunki. W normalnej sytuacji, przy lekkim wiaterku na dole, można polecieć ponad 130 metrów i człowiek od razu czułby się inaczej. Wydaje mi się, że praca przynosi jednak efekty. Każdy chciałby, by były one widoczne jak najbardziej i jak najszybciej, ale na to potrzeba czasu.