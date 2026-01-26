Partner merytoryczny: Eleven Sports

Dawidowi Kubackiemu groziła dyskwalifikacja. "Wadził się na belce"

To był koszmarny konkurs drużynowy dla Polaków w mistrzostwach świata w lotach narciarskich w Oberstdorfie. Nie było żadnej przyjemności z oglądania skoków Biało-Czerwonych. Właściwie nie zawiódł tylko Piotr Żyła. Za to Dawid Kubacki omal nie został zdyskwalifikowany. Skoczek tłumaczył, co się stało.

Ostatni dzień mistrzostw świata w lotach narciarskich w Oberstdorfie przyniósł nieoczekiwane emocje. To był jeden z najbardziej kuriozalnych konkursów w ostatnich latach.

Najpierw w tajemniczy sposób spadły na najazd narty Domena Prevca. Na szczęście jednak nic się nie stało. Zjechały same i wybiły się z progu. Niektórzy żartowali, że poleciały dalej niż nasi skoczkowie.

Przeszkoda na drodze Dawida Kubackiego. O krok od dyskwalifikacji

Druga seria rozpoczęła się od protestu Słoweńców. Oni najpierw przystąpili do rywalizacji. Po czym okazało się, że rezygnują, ale ostatecznie wrócili.

W serii finałowej, odbywającej się przy gęstym i mokrym śniegu, nagle na belce zaczął machać rękami Dawid Kubacki. Od kilku sekund już paliło się zielone światło, ale nasz skoczek nie ruszał.

- Kibiców chciałem pozdrowić - śmiał się nasz multimedalista olimpijski, kiedy zapytaliśmy go o to, dlaczego tak machał rękami na belce.

Jeden pan się zagapił i stał sobie cały czas z dmuchawą w torach. Chciałem mu zatem zwrócić jakoś uwagę. I na tym się kończy cała sprawa, bo zdążył ją jeszcze ściągnąć na zielonym. Ruszyłem zatem w przepisowym czasie
dodał Kubacki.

Najlepiej to, co spotkało 35-latka, skomentował Piotr Żyła: - Wadził się na belce.

    Kubacki: seria niefortunnych zdarzeń

    Nasz skoczek zauważył, że niedziela obfitowała w pozasportowe wydarzenia, ale to jest wpisane w sport.

    - Seria niefortunnych zdarzeń - skomentował.

    Kubacki skakał w drużynówce słabo. Ani razu nie przekroczył granicy 170 metrów.

    Cudów nie było, choć na skocznię przyszedłem z jasnym planem. Starałem się go wykonać najlepiej, jak potrafię. Wydawało się, że w tych skokach była poprawa, ale niestety efekt był ten sam. I nie chciało lecieć
    mówił Kubacki.

    Konkurs drużynowy wygrała niespodziewanie Japonia przed Austrią i Norwegią. Polska była ósma aż 148,4 pkt. za Szwajcarią.

    Z Oberstdorfu - Tomasz Kalemba, Interia Sport

