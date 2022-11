Dawid Kubacki zostanie ojcem po raz drugi. Żona podzieliła się dobrą nowiną

Oprac.: Katarzyna Pociecha Skoki Narciarskie

To już oficjalne! Dawid Kubacki i jego żona po raz drugi zostaną rodzicami. Na profilu na Instagramie Marty pojawiło się zdjęcie ze znaczącym opisem. Wynika z niego, że już za dwa miesiące rodzina skoczka powiększy się o drugą - po 2-letniej Zuzannie - dziewczynkę. Wygląda na to, że termin porodu znów zbiegnie się z Turniejem Czterech Skoczni. Poprzednim razem, gdy na świat przyszła Zuzia, jej tata brał udział w tym konkursie i go wygrał. Szykuje się zatem powtórka?

Zdjęcie Marta i Dawid Kubaccy po raz drugi zostaną rodzicami / https://www.instagram.com/_marta_ku_ / Agencja FORUM