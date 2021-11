"Mustaf" lądował na 110. metrze. Jak ocenił, wiatr na skoczni nieco "mieszał".



- Mamy warunki loteryjne. Troszeczkę ten skok też był spóźniony. Jak na pierwsze skoki na śniegu - tragedii nie ma - oceniał "na gorąco" przed kamerą "Eurosportu".



- Jutro mamy dzień do walki, zapowiadana jest lepsza pogoda, lepsze warunki, więc ja wierzę że będzie fajnie - zapowiedział.

Dawid Kubacki zażartował z Kamila Stocha

W dalszej części rozmowy, gdy Kubacki przyznał, że chciałby skakać dalej, doszło do zabawnej sytuacji. - Wiadomo, że chciałoby się skakać "na sam dół" i mieć takiego farta jak kolega przed chwilą... - mówił, odnosząc się do zawodnika lądującego właśnie na zeskoku.



- Kolega Stoch - wtrącił prowadzący rozmowę Kacper Merk.



- Wygrał? Łapczywy na pieniądze - zażartował zawodnik z Nowego Targu.



