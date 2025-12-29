Dawid Kubacki po wielu latach przerwy wrócił do rywalizacji w Pucharze Kontynentalnym w skokach narciarskich. W sobotę stanął na podium w Engelbergu, zajmując trzecie miejsce.

W niedzielę był dopiero 13., choć po pierwszej serii zajmował szóstą pozycję. We wszystkich seriach w Szwajcarii skakał dobrze, ale akurat w najważniejszym skoku, który decydował o wywalczeniu kwoty startowej w Pucharze Świata, zawiódł.

Apoloniusz Tajner: Gdyby tak prosto było wychować skoczka, to mielibyśmy ich wielu Polsat Sport

Dawid Kubacki nie wypełnił zadania. Maciej Maciusiak: ubolewamy nad tym

- To pokazuje, jaka jest różnica między Pucharem Kontynentalnym a Pucharem Świata. Jeden skok zaważył na tym, że Dawid nie wywalczył dodatkowego miejsca dla naszego kraju, a przecież w seriach treningowych i próbnych skakał naprawę dobrze - komentował Maciej Maciusiak, trener kadry polskich skoczków narciarskich, w rozmowie z Interia Sport.

Na pewno ubolewamy nad tym, że Dawid nie powiększył kwoty startowej. Miał zadanie skakać na luzie i we wszystkich skokach tak było, o czym świadczyły prędkości najazdowe. Ten finałowy w niedzielę różnił się jednak od tych wcześniejszych. Może chciał zrobić coś lepiej i nie wyszło

Tym samym w czasie Pucharu Świata w Zakopanem (10-11 stycznia 2026 roku) i Sapporo (16-18 stycznia 2026 roku) Polska będzie mogła nadal wystawić pięciu zawodników. Taka sama kwota będzie też obowiązywała w Pucharze Kontynentalnym, bo Kubackiemu nie udało się jej też powiększyć.

Kolejny raz z bardzo dobrej strony pokazał się Klemens Joniak. W niedzielę był piąty w Engelbergu. W czwartym starcie w tym sezonie po raz trzeci znalazł się w "10". Już teraz ma na koncie więcej punktów w Pucharze Kontynentalnym niż w całej dotychczasowej historii startów na zapleczu Pucharu Świata.

- To jeden z tych zawodników, który może niebawem zagościć w Pucharze Świata, ale takich młodych skoczków mamy więcej. Kacper Tomasiak jest dla tej młodej grupy dobrym przykładem, że można płynnie przejść do Pucharu Świata i w nim pokazywać się jeszcze z dobrej strony - mówił Maciusiak.

Dawid Kubacki Marcin Golba/NurPhoto AFP

Maciej Maciusiak Foto Olimpik/Nur Photo AFP

Dawid Kubacki Andrzej Iwańczuk Reporter

Klemens Joniak, 07.12.2025 r. Andrzej Iwańczuk/Reporter East News