Nasz zawodnik był najlepszym skoczkiem kwalifikacji do środowego konkursu w Innsbrucku. Wyprzedził on Kamila Stocha i Słoweńca Anze Laniska. Dopiero 13. ze stratą 21,8 pkt. do Polaka był lider Turnieju Czterech Skoczni Norweg Halvor Enger Granerud. Ten zawodnik ma przed trzecim konkursem TCS 26,8 pkt. przewagi nad Kubackim w klasyfikacji generalnej imprezy.