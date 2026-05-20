Dawid Kubacki zapytany o powrót Horngachera. Przyznał to wprost

Stało się. Stefan Horngacher po siedmiu latach wraca do pracy w polskich skokach narciarskich. Na początku maja Polski Związek Narciarski ogłosił, że osiągnął porozumienie z austriackim szkoleniowcem, który teraz będzie pełnił rolę koordynatora systemu szkolenia w skokach kadr narodowych. To dla byłego skoczka ogromna zmiana - ostatnie latach spędził bowiem na pracy jako trener główny najpierw w reprezentacji Polski (lata 2016-2019) oraz reprezentacji Niemiec (2019-2026).

"Moją rolą jest koordynowanie pracy między grupami, obserwacja młodych zawodników i wspieranie trenerów doświadczeniem. Nie chcę być trenerem głównym od środka. Chcę patrzeć z zewnątrz, rozmawiać z trenerami i zawodnikami, przekazywać informacje i pomagać w organizacji pracy" - wyjawił na temat swojej obecnej posady Austriak w rozmowie z Mateuszem Kędzierskim z Eurosportu.

Dawid Kubacki skomentował powrót Stefana Horngachera do polskich skoków. Wymowne słowa o Austriaku

O powrót do Polski Stefana Horngachera zapytany został teraz jeden z "Biało-Czerwonych", Dawid Kubacki. Dawny lider naszej kadry przyznał, że jest zadowolony z takiego rozwoju sytuacji gdyż wie, że Austriak wiele wniesie do polskich skoków, tak, jak robił to w przeszłości.

"W przeszłości pracowaliśmy ze Stefanem przez parę lat. Wiem, jaki ma etos prac. Jest skupiony na tym, co robi. Ma też dobry instynkt trenerski, co komu podpowiedzieć i jak coś zrobić, żeby było dobrze. Wiem, że potrafi postawić na swoim, aby zrobić coś w dany sposób, bo to będzie działało. W poprzednich latach to się sprawdzało i współpraca wyglądała bardzo dobrze. Teraz do nas wraca, ale cały czas mamy do niego zaufanie. Przykładamy się do pracy i do tego, co nam wskazuje" - ogłosił Kubacki w rozmowie z portalem "Skijumping.pl".

Wraz z końcem ubiegłego sezonu swoją karierę w skokach narciarskich zakończył Kamil Stoch. Kubacki nie zamierza jednak iść w ślady swojego kolegi po fachu i zapowiedział, że na ten moment nie myśli o przejściu na sportową emeryturę. "Zobaczymy, na ile zdrowie pozwoli i na ile dzieciaki mnie wydrenują z energii (śmiech). Myślę, że chęci i zapału do robienia tego nie będzie mi brakowało, a jeśli zdrowie pozwoli, to będę walczył" - ogłosił.

