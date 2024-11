Dawid Kubacki zapowiada walkę o wysokie lokaty. Nie chce jednak wpaść w pułapkę

W kraju prym wiódł też Kubacki. Stoch musiał walczyć o miejsce na Lillehammer, ale on ma za sobą kilka tygodni przerwy w treningach, spowodowanej kontuzją kolana.

Dawid Kubacki: To, co zrobiłem, było normalne i każdy postąpiłby tak samo

Zapytany o to, czy wciąż jest w procesie składania skoków, odparł: - Moje skoki są już poskładane, ale tym razem zaskoczyła mnie trochę belka, bo ona jest w Lillehammer bardzo wysoka.

To przełożyło się na problemy z pozycją najazdową. O tym problemie mówiło wiele zawodniczek i zawodników, ale każdy podkreślał, że już w kolejnych dniach powinno być o wiele lepiej pod tym względem.

- Mam za sobą pierwsze skoki na śniegu. Rewelacji nie było, ale nie było też tragedii. Ostatnie dni było o wiele spokojniejsze w porównaniu do tych sprzed roku. Samopoczucie jest zatem o wiele lepsze, a noga jest dobrze wyświeżona. Teraz tylko trzeba się wdrożyć w rytm Pucharu Świata. Ważne, że jest w nas głód skakania. Wiemy, jak się prezentowaliśmy na treningach i wiemy też, że możemy walczyć o dobre lokaty. Na pewno będę cierpliwy, jak zawsze i w spokoju będę czekał na to, aż przyjdą w zawodach bardzo dobre skoki. Nie nastawiam się tak, że już od pierwszych zawodów muszę skakać na wysokim poziomie, bo inaczej będzie tragedia. To byłaby pułapka, gdybym tak się nastawił - przyznał Kubacki.