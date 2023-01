Ciekawostką jest, że przed każdym ze skoków Kubackiego do walki zagrzewała wyjątkowa piosenka. Z głośników puszczano bowiem "Pszczółkę Maję" w wykonaniu Zbigniewa Wodeckiego. To nie był przypadek, a swoista dedykacja Kubackiego dla drugiej z córek, która przyszła na świat zaledwie kilka dni temu, 6 stycznia. Dziewczynka otrzymała imię Maja. "To taka większa dedykacja, mam nadzieję. Padł pomysł, by nie powtarzać tego, co wielokrotnie było grane. Po tym, co działo się w ostatnim tygodniu, to taki fajny akcent po prostu" - tłumaczył przed mikrofonem Interii Sport .